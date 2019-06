Anumite prevederi din Legea 188/1999 privind Statutul functionarilor publici sunt neconstitutionale, in sensul ca discrimineaza femeile in raport cu barbatii, se arata intr-un punct de vedere al Avocatului Poporului, formulat intr-un dosar aflat pe rolul Curtii Constitutionale.



