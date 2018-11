Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul județul Brașov, Marian Rasaliu, a anunțat ca, pe fondul apariției PPA (Pestei Porcine Africane) in județul Argeș, Centrul Local de Combatere a Bolilor Brașov, a luat masura de a institui un punct de control rutier permanent in localitatea Fundata la granița cu județul Argeș in scopul verificarii…

- Aparitia unui focar de pesta porcina africana in judetul Maramures a determinat instituirea unor masuri suplimentare de prevenire a raspandirii bolii in judetul Suceava. Prefectul de Suceava, Mirela Adomnicai, a convocat, miercuri, Centrul Local de Combatere a Bolilor Suceava, in cadrul caruia s-a ...

- Un barbat de 89 de ani și-a pierdut viata si trei tineri au fost raniți, vineri, dupa ce doua mașini s-au ciocnit in Malureni, judetul Argeș.Potrivit primelor informații furnizate de polițiștii din județul Argeș, un barbat de 89 de ani din București care conducea un autoturism a virat stanga…

- Centrul Local de Combatere a Bolilor din judetul Dambovita a decis luni, 24 septembrie, ridicarea filtrelor rutiere instituite in zona de protectie, in comuna Lucieni, judetul Dambovita, ca urmare a aparitiei unui focar de pesta porcina in gospodaria unui localnic. De asemenea, s-a luat decizia de suspendare…

- Centrul Local de combatere a bolilor din judetul Dambovita s-a intrunit, duminica, dupa confirmarea pestei porcine in judet si a stabilit o serie de masuri, printre care stabilirea unei zone de protectie pe o raza de 3 km de la focar. Pesta a fost confirmata intr-o gospodarie din localitatea…

- E luni dimineata si la 50 de kilometri de Tulcea s-a strans o mica armata de bugetari hotarati sa ucida toti porcii gospodarilor din satul Rachelu. Pentru asta au venit jandarmi, soldati, medici veterinari, dar si o droaie de functionari. Vreo ora le-a luat numai sa se adune si sa faca un plan de interventie.…

- Pentru a monitoriza eficient aparitia unor focare ale virusului pestei porcine africane (PPA) in judetul Dambovita si pentru a mobiliza actiunea comuna, conjugata a autoritatilor publice si ale administratiei publice locale, a avut loc sedinta extraordinara a Centrului Local de Combatere a Bolilor (CLCB),…