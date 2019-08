Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a anuntat vineri incetarea Tratatului de dezarmare nucleara privind Fortele Intermediare Nucleare (INF) 'la initiativa' SUA, in timp ce Washingtonul urma sa faca un anunt oficial in acest sens privind retragerea Statelor Unite din acest pact incheiat la sfarsitul Razboiului rece, informeaza…

- Rusia a furnizat zece vehicule de patrulare blindate BRDM-2 unei baze militare de la Niš (Serbia), in cadrul unui pachet de asistenta mai amplu pentru tara balcanica, transportarea urmand sa aiba loc cu un avion care va tranzita spatiul aerian al Ungariei dupa ce Romania a blocat transportul, adauga…

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a avut o întrevedere cu delegația Parlamentului rus, formata din adjunctul președintelui Dumei de Stat a FR, Olga Epifanova, și președintele comitetului Consiliului Federației pentru relații externe, Konstantin Kosacev. Potrivit șefului…

- 'Pozitia noastra oficiala este foarte clara, este cea a Ministerului de Externe din 10 iunie. Este in conformitate completa cu conceptul nostru strategic pe termen lung pe care il aparam. (...) In acest caz particular - noi in mod frecvent si consistent am vorbit despre necesitatea de a nu ne opune…

- Rusia a salutat formarea noului guvern in Republica Moldova si s-a declarat deschisa cooperarii cu acesta Rusia saluta formarea noului guvern in Republica Moldova si se declara deschisa cooperarii cu acesta in vederea restabilirii unor relatii bilaterale reciproc avantajoase, anunta un comunicat al…

- Rusia saluta formarea noului guvern in Republica Moldova si se declara deschisa cooperarii cu acesta in vederea restabilirii unor relatii bilaterale reciproc avantajoase, anunta un comunicat al Ministerului de Externe rus dat publicitatii luni si preluat de agentiile de presa ruse, relateaza Agerpres.Citește…

- Iranul a respins apelul Franței privind intensificarea dialogului privind programul sau nuclear, afirmând ca va discuta despre acordul semnat în 2015 doar cu marile puteri, relateaza site-ul postului France 24 preluat de Mediafax.Afirmația a fost facuta în contextul în care…

- Rusia a refuzat sa-i acorde viza de intrare pe teritoriul sau fostului subsecretar de stat american pentru afaceri euroasiatice Victoria Nuland, au relatat joi seara agentia de presa rusa RIA Novosti si cotidianul Kommersant, citand surse din cadrul Ministerului de Externe de la Moscova. Responsabili…