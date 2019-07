Stiri pe aceeasi tema

- Doliu in box! Pugilistul rus Maxim Dadashev, in varsta de doar 28 de ani, a decedat in urma ranilor suferite in confruntarea cu portoricanul Subriel Matias, intr-un meci contand pentru stabilirea salangerului pentru titlul IBF la categoria semiusoara, desfasurat la Oxon Hill,

