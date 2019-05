Stiri pe aceeasi tema

- Fundația „Mihai Viteazul” din Sfantu Gheorghe a inceput pregatirile pentru cea de-a XXVI-a ediție a Festivalului „Tinere talente”, ce va avea loc la inceputul lunii iunie, la Sfantu Gheorghe. Evenimentul, dedicat talentelor tinere ca varsta și ca afirmare, va avea loc in data de 8 iunie, la ora 11.00,…

- Cateva sute de elevi au participat la „Targul educational” organizat vinerea trecuta in centrul municipiului Sfantu Gheorghe de catre Inspectoratul Scolar Judetean Covasna, in cadrul caruia 9 unitati de invatamant si-au prezentat oferta educationala pentru anul școlar 2019-2020. Piața centrala din…

- Ajuns la a 23-a ediție, prezent in 13 orașe cu 146 proiecții in total Festivalul Filmului Francez din Romania se va desfașura in acest an la Sfantu Gheorghe, Cinema Arta by Cityplex in perioada 16-19 mai. Unul dintre evenimentele far ale Sezonului Cultural Romania-Franța, actuala ediție Festivalul…

- Fostul capitan al echipei de fotbal Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, Attila Hadnagy, a preluat joi functia de director general al clubului. „Incepand de ieri am reziliat contractul, pe cale amiabila, cu fostul director general Csinta Samu, din motive personale, si am decis sa-l instalam in locul lui pe Hadnagy…

- In avanpremiera Festivalului BBQ din acest an, in data de 17 aprilie, pe Terasa Big Papa din Sfantu Gheorghe, va avea loc un curs de barbecue și un curs de formare de arbitrii pentru primul concurs internațional oficial. Scopul instruirii este transferul de cunoștințe practice și teoretice catre…

- O fotografie reprezentand urma unei talpi uriase, observate intr-un parculet din municipiul Sfantu Gheorghe, a fost postata miercuri pe pagina de socializare a Primariei, insotita de un mesaj prin care se anunta disparitia unei tinere. „Miercuri dimineata, tanara M.L. in varsta de 28 de ani a disparut…

- Batalionul 22 Vanatori de Munte „Cireșoaia” Sfantu Gheorghe a sarbatorit, in data de 7 martie a.c., aniversarea a 79 de ani de la inființare. La aniversarea a 79 de ani de existenta, Batalionul 22 Vanatori de Munte se prezinta ca o unitate moderna, pregatita pentru operationalizare, in care…

- Ediția din acest an a atelierului de creativitate „Sarbatoarea marțișorului – tradiție și modernitate”, organizata de catre Fundația „Mihai Viteazul” din Sfantu Gheorghe, a reunit 135 de elevi și preșcolari din municipiu. Evenimentul are o vechime de peste 20 de ani. Ediția actuala a inceput luni, 25…