Pulpă de iepure la grătar cu ciuperci sote Am avut un iepure afumat (facut de noi in casa) și ma intrebam ce sa fac, am gasit .... Din iepure am folosit doar pulpele (a fost afumat și cu cimbru). Ciupercile le clatim și le punem intr-o sita, pentru a se scurge apa din ele. Ceapa curațata o taiem peștișor și o punem intr-o tigaie, impreuna cu untul. Cand incepe sa devina aurie, adaugam ciupercile, sarea, piperul și vinul, le lasam la foc mic sa fiarba, pana incepe sa scada. Cand sunt aproape gata, punem usturoiul,1 lingurița maghiran și patrunjelul tocat. Intre timp, punem pulpele la gratar, intorcandu-le… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

