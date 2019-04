Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorul american care este responsabil cu procesul fostului șef de campania al lui Donald Trump, Paul Manafort, a recomandat ca acesta sa își îndeplineasca sentința într-o închisoare din Cumberland, Maryland, relateaza Mediafax citand agenția Reuters. Paul Manafort,…

- Producatorul american de arme Remington, care fabrica arma de asalt AR-15, va putea fi dat in judecata pentru a i se stabili eventuala responsabilitate in asasinatele in masa, a stabilit joi Curtea Suprema a statului Connecticut, intr-o decizie in premiera, in baza unei legi care ii protejeaza pe…

- Agenția bulgara pentru siguranța alimentelor a anunțat joi apariția unui focar de gripa aviara la o ferma de rațe din localitatea Lisets, în regiunea centrala a țarii balcanice, relateaza Reuters. Toate rațele fermei, aflata la aproximativ 125 de kilometri nord-vest de Sofia, vor fi sacrificate…

- Secretarul american al Fortelor Aeriene, Heather Wilson, a decis sa demisioneze dupa aproape doi ani de mandat, afirma oficiali de la Washington citati de agentia de presa Reuters.Lui Heather Wilson nu i s-a cerut demisia si nu exista presiuni pentru a demisiona, a declarat un oficial american,…

- Compania indiana Hetero Labs Ltd a rechemat mai multe loturi de medicamente pentru scaderea tensiunii arteriale deoarece contin o substanta cancerigena, a anuntat vineri Agentia americana a produselor alimentare si medicamentelor (Food and Drug Administration - FDA), citata de Reuters.

- Premierul japonez Shinzo Abe a declarat joi ca sprijina pe deplin decizia presedintelui american Donald Trump de a pune capat summitului de la Hanoi cu liderul nord-coreean Kim Jong Un fara a face concesii, transmite Reuters. Al doilea summit Trump-Kim, desfasurat la Hanoi, s-a incheiat brusc, fara…

- Membrii Partidului Democrat care vor intra in cursa electorala din 2020 impotriva actualului presedinte american, Donald Trump, s-au grabit sa atace continutul discursului privind Starea Uniunii, apreciindu-l ca fiind lipsit de substanta si fara a aduce vreo contributie la unitatea tarii, transmite…

- Guvernul american va anunta probabil suspendarea obligatiilor asumate de SUA in cadrul Tratatului privind Fortele Nucleare Intermediare (INF) cu Rusia in zilele urmatoare, dupa ce negocierile bilaterale nu au inregistrat progrese, a declarat joi pentru Reuters un inalt responsabil american.…