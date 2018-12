Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii au modificat considerabil morfologia puilor de gaina crescuti in fermele avicole, care, in doar cateva decenii, au ajuns sa aiba corpuri enorme, picioare diforme si inimi cu functionare deficitara, potrivit unui studiu publicat miercuri in revista Royal Society Open Science, informeaza AFP.…

- O femeie din Anglia, care se intorcea cu trenul de la o Piața de Craciun, și-a gasit tragicul sfarșit intr-un tren, dupa ce a facut un gest aparent banal. Ea a scos capul pe geam, dar intr-un moment foarte nepotrivit, iar ea s-a lovit, cine știe de ce.

- Ryan Leavesley, un barbat in varsta de 31 de ani din Anglia, a mers duminica la plimbare cu fiul sau Hayden (12 ani) și cu nepotul Zak (10 ani). Ei au vizitat biserica St Laurence, in Long Eaton, Derbyshire. El a postat imaginile pe Twitter, dar, cand a ajuns acasa, și s-a uitat mai atent la imaginile…

- Cercetatorii au lansat joi un proiect ambitios care are drept obiectiv descifrarea genomului tuturor celor 1,5 milioane de specii complexe cunoscute de pe Terra, termenul de finalizare a proiectului fiind de zece ani, relateaza joi Reuters. Earth BioGenome Project (EBP) este ''urmatorul proiect…

- PSD și ALDE vin cu o noua propunere legislativa depusa la Senat prin care mașinile Bancii Naționale a Romaniei vor putea circula cu girofar albastru și sa aiba prioritate in trafic. Citește și: SURSE Euractiv - Socialiștii europeni, criza de nervi in ședința cu Viorica Dancila: tensiuni URIAȘE…

- Oamenii de stiinta chinezi au descoperit variatii alarmante ale densitatii stratului de ozon, despre care au spus ca ar putea avea un impact important asupra mediului inconjurator, ecologiei si climatului de pe Terra, informeaza Xinhua joi. Tang Chaoli si colegii lui de la Institutul Hefei pentru Stiinte…

- CHIȘINAU, 15 sept — Sputnik. Uraganul Florence a facut ravagii pe coasta de est a Statelor Unite — cinci persoane au fost ucise, inclusiv un copil, în jur de 750 de locuințe au ramas fara curent electric, sute de oameni au fost blocați în case. Chiar daca a fost…

- Pe de alta parte, milioane de oameni din Filipine si din Asia de Sud-Est sunt amenintați de cel mai mare taifun care s-a format in acest an. Taifunul Mangkut (sau Ompong, cum i se spune local) a venit spre Filipine cu rafale de vant care atingeau și 320 de km/h. Este mai puternic decat Haiyan, taifun…