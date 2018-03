Puigdemont vrea ca ONU sa recunoasca faptul ca Madridul i-a incalcat drepturile

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul lider catalan Carles Puigdemont, care a renuntat sa candideze la conducerea regiunii Catalonia, a sesizat un organism ONU in vederea recunoasterii incalcarii drepturilor sale de catre guvernul spaniol, a anuntat vineri la Bruxelles avocatul sau, Ben Emmerson, relateaza AFP. In cursul unei…

- Fostul lider catalan Carles Puigdemont, care a renuntat sa candideze la conducerea regiunii Catalonia, a sesizat un organism ONU in vederea recunoasterii incalcarii drepturilor sale de catre guvernul spaniol, a anuntat vineri la Bruxelles avocatul sau, Ben Emmerson, relateaza AFP. In cursul…

- Partidul liderului catalan demis, Carles Puigdemont, a propus, vineri, o reforma juridica regionala care i-ar permite liderului separatist sa conduca Guvernul Cataloniei, aflându-se în Belgia, informeaza site-ul postului France24. Carles Puigdemont se afla în…

- 'In principiu, (Puigdemont) poate duce o viata normala in Belgia', dat fiind ca nu este vizat de un mandat de arestare european, a indicat ministrul spaniol. 'Nu consideram sub nicio forma ca se permit lucruri ilegale in Belgia', a adaugat el.Insa, daca pretentia lui Carles Puigdemont 'este…

- In timpul unui miting al Partidului Popular (PP, dreapta, la guvernare) la Cordoba (sudul Spaniei), Rajoy a declarat sa asteapta sa fie "numita o persoana care vede lucrurile in mod diferit si, mai ales, care spune: sunt un lider politic si de aceea voi respecta legea, pentru ca este obligatia mea…

- Initial, sedinta forului legislativ regional fusese programata pentru marti, ora locala 15:00 (14:00 GMT).''Sedinta plenara de astazi (...) este amanata'', a declarat Roger Torrent, fara sa precizeze data la care se va tine noua sesiune, dupa ce a acuzat Curtea Constitutionala a Spaniei…

- Guvernul spaniol a anuntat ca va cere justitiei sa blocheze candidatura lui Carles Puigdemont la presedintia regiunii Catalonia, intrucat acesta este vizat de un mandat de arestare in Spania, relateaza AFP.Puigdemont, care s-a exilat in Belgia pentru a scapa de proceduri judiciare din cauza…

- Guvernul spaniol a anuntat joi ca va cere justitiei sa blocheze candidatura lui Carles Puigdemont la presedintia regiunii Catalonia, intrucat acesta este vizat de un mandat de arestare in Spania, relateaza AFP.

- Roger Torrent, presedintele Parlamentului catalan, a plecat miercuri la Bruxelles, pentru a se intalni cu Carles Puigdemont, fostul lider al regiunii, aflat in autoexil in Belgia, informeaza news.ro.Intalnirea dintre cei doi ar trebui sa aiba loc la ora locala 12.00, potrivit La Vanguardia.…

- Presedintele Parlamentului catalan, Roger Torrent, l-a propus pe Carles Puigdemont, autoexilat din octombrie la Bruxelles, la conducerea regiunii si vrea sa se intalneasca cu prim-ministrul spaniol Mariano Rajoy pentru a discuta despre „situatia anormala” din forumul decizional al regiunii.

- Catalonia va continua sa suporte impactul incercarii de a obtine independenta, urmand ca in acest an sa inregistreze performante economice mai slabe comparativ cu cele ale Spaniei, potrivit unei analize realizate de banca BBVA, transmite Bloomberg, potrivit News.ro . Potrivit bancii din Madrid, indicatorii…

- Acesta publica o fotografie a lui Puigdemont pe aeroportul din Bruxelles, precizand ca avionul a decolat spre Copenhaga inaintea orei locale 08:00 (07:00 GMT). Potrivit EFE, Puigdemont a ajuns deja la Copenhaga, cu o cursa a companiei Ryanair care a aterizat in capitala Danemarcei la ora locala 8:20…

- In 2017, Curtea Suprema din Spania a emis un mandat international de arestare pe numele lui Puigdemont, care a fost ulterior retras pentru a evita o decizie a autoritatilor belgiene de a-i acorda azil politicianului catalan. Carles Puigdemont se afla in exil autoimpus la Bruxelles de cand…

- In cadrul unui interviu acordat pentru un post de radio din Belgia, Puigdemont a declarat ca noile tehnologii ii permit sa guverneze regiunea, chiar daca se afla la Bruxelles.”Cred ca pot servi Catalonia bine. Daca voi avea suficiente voturi, care ar fi problema ca eu sa nu fiu reales?…

- Carles Puigdemont nu va reveni la conducerea regiunii Catalonia, a declarat pentru Reuters purtatorul de cuvant al guvernului spaniol, Inigo Mendez de Vigo, care a precizat ca Madridul va continua sa conduca direct regiunea atata timp cat va fi necesar. Mendez de Vigo, care este si ministrul Educatiei,…

- Liderul separatistilor catalani Carles Puigdemont a declarat vineri ca poate conduce Catalonia si din Belgia pentru a evita astfel sa fie intemnitat la intoarcerea sa in Spania, unde este urmarit de justitie dupa tentativa esuata de proclamare a independentei regiunii fata de Spania, relateaza AFP.…

- Independentistii catalani au pus miercuri jaloanele unei noi investiri a liderului lor Carles Puigdemont, aflat in exil voluntar la Bruxelles, in cursul unei sedinte a Parlamentului care lasa sa se intrevada o noua confruntare cu guvernul central spaniol. La doua luni dupa criza politica fara precedent…

- Impreuna pentru Catalonia si ERC - republicanii de stanga - "sunt de acord sa-l sustina pe Carles Puigdemont drept candidat la presedintia regiunii Catalonia", au anuntat cele doua partide, intr-un comunicat comun, care nu precizeaza daca acordul implica acceptarea unei investituri la distanta. Aceasta…

- Cele doua principale formatiuni pro-independenta din Catalonia au anuntat marti ca au ajuns la un acord pentru investirea in functia de sef al guvernului regional a lui Carles Puigdemont, instalat in Belgia si vizat de urmarirea penala in Spania, transmite AFP. Impreuna pentru Catalonia…

- Autonomia Cataloniei va ramane suspendata daca separatistul Carles Puigdemont va incerca sa guverneze de la Bruxelles, a avertizat luni seful guvernului spaniol Mariano Rajoy, relateaza AFP, informeaza AGERPRES . Mariano Rajoy a declarat, in fata membrilor partidului sau, ca viitorul sef al guvernului…

- Potrivit deciziei, CDC a primit cel putin 6,6 milioane de euro de la constructorul spaniol de infrastructura si servicii Ferrovial, "in schimbul atribuirii garantate a unor lucrari publice". Comisioanele treceau pe la Palatul Muzicii, prestigioasa institutie culturala din Barcelona, a carei conducere…

- Guvernul spaniol a respins vineri posibilitatea ca fostul lider separatist catalan Carles Puigdemont sa conduca regiunea din exilul autoimpus la Bruxelles si a subliniat ca Madridul va contesta in justitie orice incercare in acest sens, informeaza Reuters. Separatistii catalani au convenit miercuri…

- Principalele doua partide separatiste din Catalonia, JxCat (Impreuna pentru Catalonia) si ERC - republicanii de stanga -, au convenit sa formeze o coalitie de guvernare condusa de liderul catalan destituit Carles Puigdemont, autoexilat la Bruxelles dupa declaratia unilaterala de independenta la care…

- Principalele doua partide separatiste din regiunea spaniola Catalonia, unde au fost organizate alegeri regionale anticipate pe data de 21 decembrie, au cazut de acord sa formeze o coalitie de guvernare condusa de liderul catalan destituit Carles Puigdemont, autoexilat la Bruxelles, dupa declaratia unilaterala…

- Liderii principalelor partide separatiste din Catalonia au anuntat, miercuri, ca au ajuns la un acord pentru a-l numi pe Carles Puigdemont în functia de sef al Guvernului regional, în pofida faptului ca fostul lider catalan este acuzat de rebeliune. Puigdemont, care se afla în…

- Principalele doua partide separatiste din Catalonia, JxCat (Impreuna pentru Catalonia) si ERC - republicanii de stanga -, au convenit sa formeze o coalitie de guvernare condusa de liderul catalan destituit Carles Puigdemont, autoexilat la Bruxelles dupa declaratia unilaterala de independenta la care…

- Fostul sef al executivului catalan Artur Mas (2010-2016), figura de frunte a miscarii separatiste, si-a anuntat marti demisia de la conducerea Partidului Democrat European Catalan (PDeCAT, centru-dreapta), din care face parte succesorul sau la conducerea guvernului regional Carles Puigdemont, relateaza…

- Ministrul spaniol al economiei, Luis de Guindos, a evaluat luni la "un miliard" de euro costul economic al "crizei separatismului" in Catalonia, de fapt a incetinirii cresterii economice in regiune, relateaza France Presse, preluata de Agerpres. Ministrul a estimat că încetinirea…

- Ministrul spaniol al economiei, Luis de Guindos, a evaluat luni la "un miliard" de euro costul economic al "crizei separatismului" in Catalonia, de fapt a incetinirii cresterii economice in regiune, relateaza France Presse, preluata de Agerpres. Ministrul a estimat că încetinirea…

- Criza privind independența regiunii Catalonia a generat pierderi de aproximativ un miliard de euro, a anunțat ministrul spaniol al Economiei, Luis de Guindos, relateaza site-ul BBC News. Guvernul Spaniei a precizat ca pierderile au fost provocate de încetinirea economiei catalane dupa referendumul…

- Guvernul Spaniei a precizat ca pierderile au fost provocate de incetinirea economiei catalane dupa referendumul ilegal privind independenta regiunii, organizat la 1 octombrie. Cresterea economica inregistrata in Catalonia a incetinit de la 0,9% la 0,4% in trimestrul patru al anului 2017, a…

- Criza privind independenta regiunii Catalonia a generat pierderi de aproximativ un miliard de euro, a anuntat luni ministrul spaniol al Economiei, Luis de Guindos, relateaza site-ul BBC News. Guvernul Spaniei a precizat ca pierderile au fost provocate de incetinirea economiei catalane…

- Ministrul spaniol al economiei, Luis de Guindos, a evaluat luni la "un miliard" de euro costul economic al "crizei separatismului" in Catalonia, de fapt a incetinirii cresterii economice in regiune, relateaza France Presse. Ministrul a estimat ca incetinirea cresterii in regiune in trimestrul…

- Ministrul a estimat ca incetinirea cresterii in regiune in trimestrul al patrulea al anului 2017 'a putut perfect sa coste deja in jur de 1 miliard de euro', intr-un interviu acordat postului de radio Cadena Ser. 'Catalonia avea o crestere mai mare decat cea a Spaniei, este unul din motoarele…

- Fostul lider catalan Carles Puigdemont i-a cerut, simbata, premierului spaniol Mariano Rajoy sa accepte rezultatele alegerilor regionale anticipate din 21 decembrie, in urma carora partidele separatiste din Catalonia si-au asigurat majoritatea, relateaza site-ul agentiei Reuters. Alegerile nu au reusit…

- Fostul lider catalan Carles Puigdemont i-a cerut, sambata, premierului spaniol Mariano Rajoy sa accepte rezultatele alegerilor regionale anticipate din 21 decembrie, in urma carora partidele separatiste din Catalonia si-au asigurat majoritatea, relateaza site-ul agentiei Reuters. Alegerile…

- Premierul spaniol Mariano Rajoy a declarat, vineri, ca noul Parlament al Cataloniei ar trebui sa organizeze prima sesiune la 17 ianuarie 2018, ca prim pas pentru restaurarea guvernului regional dupa ce Madridul a înlaturat vechea administratie, relateaza site-ul agentiei Reuters. …

- Liderul destituit al Cataloniei vrea sa revina in Spania. Carles Puigdemont i-a cerut guvernului spaniol sa-i permita intoarcerea in țara, pentru a putea fi prezent la sesiunea inaugurala a noului parlament al regiunii, care are loc pe 23 ianuarie, relateaza Reuters. Carles Puigdemont a condus executivul…

- Intrebat cu privire la propunerea de a dialoga lansata de Puigdemont la Bruxelles, unde acesta s-a autoexilat, Rajoy a raspuns: "Persoana cu care ar trebui sa ia loc la masa de negocieri este cea care a castigat alegerile, doamna (Ines) Arrimadas", cap de lista al partidului anti-independenta Ciudadanos,…

- Puigdemont a facut aceasta propunere in timp ce vorbea cu reporterii de la Bruxelles, unde s-a refugiat dupa ce Guvernul Spaniei a dizolvat Guvernul si Parlamentul de la Barcelona, declarand referendumul de independenta ca fiind ilegal. "Sunt dispus sa ma intalnesc cu domnul Rajoy la Bruxelles…

- Liderul catalan destituit de catre Madrid, Carles Puigdemont, i-a propus vineri sefului guvernului central spaniol, Mariano Rajoy, sa se intalneasca in afara Spaniei, dupa victoria taberei sale separatiste la alegerile care au avut loc joi in regiunea Catalonia, relateaza AFP si Reuters. …

- Aflat la Bruxelles in exil, Puigdemont a salutat "o victorie pentru Republica catalana", scrie BBC, citat de news.ro. El a spus ca rezultatul alegerilor arata ca poporul catalan a castigat dreptul de a fi ascultat, iar incercarea premierului spaniol Mariano Rajoy de a opri miscarea pentru…

- ''Toata atentia se concentreaza pe a afla daca procesul separatist va continua sau se va intrerupe'' in Catalonia, regiune din nord-estul Spaniei, este de parere politologul Joan Botella din Barcelona. In 2015, separatistii au castigat pentru prima data o majoritate de locuri in parlamentul…

- Catalanii ies din nou la vot, dar de aceasta data pentru alegerea parlamentului regional. In pole-position raman separatistii, condusi de Carles Puigdemont, cei care au organizat referendumul pentru independenta. Liderul separatist s-a refugiat la Bruxelles dupa haosul generat in octombrie, cand…

- Alegatorii din Catalonia decid joi, in urma unei campanii la cutite, daca ii mentin la putere pe liderii inculpati de justitie cu privire la o tentativa de secesiune care a zguduit Spania si Europa, relateaza AFP. Ultimele sondaje arata ca locuitorii Cataloniei sunt in continuare impartiti in mod egal…

- Va fi o noua zi de foc pentru Catalonia. Cetatenii regiunii secesionista vor merge, joi, la urne pentru a-si alege noul guvern. Aflat în exil, în Belgia, fostul lider catalan, Carles Puigdemont, si-a îndemnat sustinatorii sa iasa la vot. Cele mai recente sondaje, însa,…

- Liderul fostului executiv regional catalan, Carles Puigdemont, fugit in Belgia impreuna cu patru dintre ministrii sai pentru a nu ajunge pe mana justitiei spaniole dupa ce Catalonia si-a autoproclamat independenta, a declarat marti la Bruxelles ca ar fi dispus 'sa-si asume riscul' de a reveni in…

- Liderul fostului executiv regional catalan, Carles Puigdemont, fugit in Belgia impreuna cu patru dintre miniștrii sai pentru a nu ajunge pe mana justiției spaniole dupa ce Catalonia și-a autoproclamat independența, a declarat la Bruxelles ca ar fi dispus 'sa-și asume riscul' de a reveni in Spania…

- Liderul fostului executiv regional catalan, Carles Puigdemont, fugit in Belgia impreuna cu patru dintre miniștrii sai pentru a nu ajunge pe mana justiției spaniole dupa ce Catalonia și-a autoproclamat independența, a declarat marți la Bruxelles ca ar fi dispus 'sa-și asume riscul' de a reveni in…

- Alti sase membri ai Cabinetului din Catalonia, retinuti in legatura cu participarea lor la acte de rebeliune si declararea ilegala a independentei de catre guvern regional demis, au fost eliberati pe cautiune, in valoare de 100.000 de euro. Regiunea spaniola Catalonia a organizat pe 1 octombrie…