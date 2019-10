Stiri pe aceeasi tema

- Taxa pe Valoarea Adaugata pentru ingrașaminte, fertilizatori naturali si pesticide utilizate in agricultura va fi redus de de la 9% la 5%, aceasta fiind o noua „veste buna pentru agricultori”, dupa cum a transmis președintele PSD Arad, deputatul Dorel Caprar. „Agricultura ramane unul dintre sectoarele…

- Oamenii legii vor lua in colimator si chioscurile amplasate in vecinatatea unitatilor de invatamant pentru a verifica daca respecta interdictiile pricind vanzarea anumitor catre elevi, cum ar fi tigarile si alcoolul.

- Presedintele USR Dan Barna a afirmat joi la Tulcea ca partidul sau este pregatit sa intre la guvernare „in orice moment”, ca are resurse, program si oameni competenti, „dar este nevoie de o majoritate parlamentara”.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a cerut luni Guvernului sa accelereze toate procedurile pentru absorbtia de fonduri europene, subliniind ca in caz contrar Romania risca sa piarda 10 miliarde de euro la care are dreptul in cadrul exercitiului financiar 2014 - 2020. "Tragem un semnal de alarma in…

- Președintele executiv al PSD, Eugen Teodorovici, a amintit despre protestatarii care intampina delegațiile guvernamentale in țara și a spus ca membrii PSD sunt acuzați zi de zi ca sunt hoți sau criminali. Eugen Teodorescu a vorbit și despre Liviu Dragnea. „Ne-au facut inclusiv sa ce, sa nu…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat sambata ca realegerea presedintelui Klaus Iohannis pentru un nou mandat reprezinta "temelia pe care se poate cladi temeinic Romania", potrivit Agerpres. "Il sustinem pe presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, pentru un nou mandat la Cotroceni, pentru a garanta…

- Chiriarhul Dunarii de Jos i-a indemnat pe credinciosii prezenti la oficierea Sfintei Liturghii de la Catedrala din Galati sa se roage pentru cele doua tinere ucise si pentru familiile acestora, evidentiind faptul ca „rautatea se propaga repede, ea este contagioasa si vine pe anumite cai ademenitoare”.

- "S-a luat o decizie, noi am sustinut o alta idee, am sustinut ideea de avea un alt candidat astfel incat sa ne maximizam sansele la presedintia Romaniei. In momentul de fata nu pot sa va spun ce sanse avem, probabil si noi, pe Olt, vom face o serie de sondaje pentru a vedea care sunt sansele noastre…