- Cancelarul german Angela Merkel a facut sambata un bilant pozitiv al progreselor din 1989, dar a avertizat ca diferentele dintre fosta Germana de Est si cea de Vest trebuie totusi echilibrate, potrivit dpa.Multe s-au realizat in cele trei decenii de la caderea Zidul Berlinului, a afirmat…

- O familie a alertat autoritațile cu privire la faptul ca joi, 19 septembrie a.c.,fiica lor in varsta de 18 ani a plecat de acasa și de atunci nu mai pot lua... The post O familie din vestul tarii iși cauta cu disperare fiica! appeared first on Renasterea banateana .

- Unul dintre sporturile noi, cu priza la publicul larg, poate fi gustat de timisoreni in weekend. Cupa ”Americana” – etapa finala a Campionatului Național de Padel se desfasoara pe Bega, unde e asteptat si unul dintre cei mai buni antrenori de padel din lume, spaniolul Rafael Darkito. Ruda cu tenisul,…

- Accident rutier in lanț pe un drum intens circulat din vestul țarii. Mai multe autoturisme au fost distruse in urma unei coliziuni in care au fost implicate 15 persoane, doua dintre ele fiind ranite. Incidentul s-a petrecut in localitatea aradeanu Zimandu Nou, pe DN79, pe sensul de mers Oradea – Arad.…

- Barbatul in varsta de 53 de ani din comuna Baneasa, judetul Giurgiu, acuzat de lipsire de libertate si de viol asupra unei minore de 11 ani din localitate si care a fost gasit spanzurat in urma cu doua zile, era originar din Marea Britanie si se mutase de aproximativ un an de zile in comuna cu concubina…

- Țigari de contrabanda, in valoare de circa 800.000 de euro, au fost confiscate dintr-un depozit descoperit de polițiști pe o strada din municipiul Arad. Anchetatorii continua cercetarile pentru a indentifica ... The post Țigari de aproape un milion de euro, confiscate in vestul țarii appeared first…

- O nunta nemteasca traditionala, asa cum se desfasura ea in Banatul de acum un veac, a fost reconstituita in comuna... The post Fabulos! Nunta germana ca acum un veac, reconstituita intr-o comuna din vestul tarii appeared first on Renasterea banateana .

- Ziarul Unirea FOTO: Tabara de arta și tradiție, desfașurata la Centrul de Agrement Arieșeni. Peste 50 de copii din 5 județe ale țarii au avut parte de experiențe de neuitat Tabara de arta și tradiție, desfașurata la Centrul de Agrement Arieșeni. Peste 50 de copii din 5 județe ale țarii au avut parte…