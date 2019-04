Pui în sos cu ciuperci

Pulpele de pui se condimenteaza cu sare si piper macinat si se prajesc in putin ulei de masline. Se dau deoparte si in uleiul ramas se pun ciupercile taiate felii,apoi se adauga rosiile taiate cuburi,sare dupa gust,oregano,piper boabe si usturoiul taiat felii.Se lasa sa fiarba pana sacde toata zeama lasata de ciuperci si rosii. La final adaugam pulpele de pui si mai lasam cateva min pentru a se patrunde si carnea mai bine.Se dau deoparte si in uleiul ramas se pun ciupercile taiate felii,apoi se adauga rosiile taiate cuburi,sare dupa gust,oregano,piper boabe si usturoiul taiat… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

