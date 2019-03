Pui din supermarket. Controale DSVSA și protecția consumatorului. Concluzii Un user de Facebook a postat fotografii cu puiul respectiv, postare prezentata și de DCNews, aratandu-și nemulțumirea fața de faptul ca s-a decolorat. Doua instituții s-au autosesizat in urma materialelor prezentate de diverse publicații online și de televiziuniși ne-au transmis concluziile controalelor și analizelor facute: 1. Prima instituție este DSVSA Bacau: 1. Prima instituție este DSVSA Bacau: NOTA DE CONSTATARE NR. 6011/ 25.03.2019 ANSVSA – Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Bacau Control efectuat in unitatea: Abator Prajesti I Constatari: „In urma… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

