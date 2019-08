Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit sursei citate, evenimentul a avut loc joi seara, in jurul orei 22,00. 'Un barbat de 39 de ani, din judetul Constanta, in timp ce conducea un autoturism pe DN 13A, intre Praid si Ocna de Sus, a lovit doi pui de urs, dintre care unul a decedat. Au fost luate masuri de fluidizare a…

- Un accident feriviar grav a avut loc la Bistrița- Nasaud la inceputul acestei saptamani. Doi oameni, sot si sotie, erau in masina cand barbatul, care era la volan, a trecut fara sa opreasca la trecerea cu cale ferata, desi semnalele acustice functionau. Mașina celor doi a fost lovita in plin si tarata…

- Cațiva martori oculari susțin ca in urma cu puțin timp a avut loc un accident produs chiar pe trecerea de pietoni. Un copil in varsta de aproximativ 9 ani și bunicul lor au fost acroșați de o mașina. Revenim cu detalii! Articolul Un copil și bunicul lui loviți de o mașina pe o trecere de pietoni din…

- Au aparut imagini de pe o camera de supraveghere amplasata pe locomotiva care a lovit autoturismul intre Garbau și Viștea. Garnitura de tren se indrepta spre Oradea in momentul producerii accidentului feroviar. Doi oameni au murit pe loc. Pe imagini se vede cum barbatul care conducea autoturismul forțeaza…

- Un accident rutier produs, duminica dupa-amiaza, pe DN 7, s-a soldat cu moartea unui șofer. Potrivit polițiștilor, acesta a patruns pe contrasens cu autoturismul pe care in conducea și s-a izbit frontal de un TIR. ”Pe DN 7, la km. 248+700, intre Boița și Lazaret, trafic blocat total din cauza... The…

- O fetița de 2 anisori din Romania a murit in Italia, lovita de mașina condusa de mama sa. Tragedia s-a produs intr-un moment de neatenție, in apropiere de Torino, in localitatea Villarbasse, in timp ce șoferița manevra mașina in curtea casei.

- Un accident grav a avut loc luni dimineața, 17 iunie, la Racaciuni, in Bacau. Un om a murit și alți doi au fost raniți, dupa ce un TIR a strivit o masina intr-un gard. TIR-ul implicat in accident e inmatriculat in Prahova si transporta fructe. Camionul a trecut prin gard si s-a oprit int-ro anexa a…

- Un baiat de 23 de ani a murit pe loc, iar o fata a ajuns la spital, dupa ce au fost loviți in plin de o mașina. Tragedia s-a produs noaptea trecuta pe bulevardul Dacia, din Capitala.Tanara a fost internata in stare grava in secția reanimare.