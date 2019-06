Pui de urs chinuit. Imaginile au devenit virale In imaginile aparute pe internet se vede cum puiul de urs este tras de blana, tinut de gat si lovit. Intr-un final, animalul a fost eliberat deoarece localnicilor le-a fost teama ca acesta sa nu fie cautat de mama lui. Asociațiile de protecție a animalelor au facut publice imaginile și au cerut tragerea la raspundere a persoanelor care apar in filmare. Poliția Brașov a deschis dosar penal. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- Momente cumplite pentru un pui de urs, chinuit de un grup de localnici. Acestia se aflau la cules de fructe de padure cand in cale le-a iesit un pui de urs. The post Oameni fara suflet! Au prins și au chinuit un biet pui de urs. VIDEO! appeared first on Renasterea banateana .

- Un pui de urs a fost chinuit de mai multe persoane in județul Brașov. Incidentul a fost filmat și pe imagini se vede cum puiul de urs este tras de blana, ținut de gat și lovit cu un par. Asociațiile de protecție a animalelor au facut publice imaginile și au cerut tragerea la raspundere a persoanelor…

- Filmarea a avut loc in comuna brasoveana Augustin! Asociatiile pentru protectia animalelor s-au autosesizat si cer tragerea la raspundere a celor care au chinuit ursuletul. Din fericire, puiul de urs a fost eliberat deorece localnicilor le-a fost teama ca tipetele disperate ale animaluluiar putea-o…

