Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale, Silvia Radu, a negat informatiile aparute in presa ca angajatii Agentiei Nationale pentru Sanatate Publica nu si-ar fi primit salariile, subliniind ca „unii ziaristi au inceput o campanie de denigrare impotriva mea”.

- Ministra Sanatații, Silvia Radu, a declarat ca s-au platit drepturile salariale angajaților de la Agenția Naționala pentru Sanatate Publica (ANSP), atașand cateva poze in care sunt aratate documentele ce confirma ca salariile au fost transferate, in timp ce lucratorii susțin ca conturile lor bancare…

- Are 77 de ani și locuiește in localitatea Voievodeasa-Sucevița. Este romanul pe care chiar Adolf Hitler, liderul nazist, l-a botezat. Dictatorul a ținut morțiș sa devina nașul primului copil care se va naște in tabara din Hohenschwangau, locul in care familia romanului cu tata de origine germana se…

- Sindicaliștii din Penitenciare amenința cu blocarea activitații daca nu se vor imbunatații condițiile de munca. Printre solicitarile oamenilor se numara și demiterea ministrului Justiției pe care il acuza de incompetența.Sindicaliștii anunța și calendarul protestelor, maine urmand sa iasa…

- “Una dintre cele mai importante masuri ale Guvernului Romaniei va fi mentinuta si in 2019. Fiecare roman, care lucreaza in sistemul de stat, va beneficia si anul viitor de vouchere de vacanta in valoare de 1.450 lei”, se mentioneaza in comunicatul remis Agerpres. Voucherele de vacanta se pot utiliza…

- Doi ingrijitori de la Gradina Zoologica din Brasov au fost sfasiati de un urs. Animalul i-a atacat chiar in fata vizitatorilor - cei mai multi copii - care nu au putut sa intervina. Angajatii sunt acum in stare grava la spital, in timp ce autoritatile deschid anchete.

- Acestia afirma ca nu si-au primit banii pentru orele suplimentare in ziua de salariu, respectiv marti, 10 iulie, pentru ca ministrul Justitiei a intarziat semnarea unui ordin in acest sens. In context, sindicalistii califica drept "neserios" mesajul primit marti dupa-amiaza de la Ministerul Justitiei,…

- Angajatii din penitenciare avertizeaza ca vor depune o noua plangere pentru abuz in serviciu impotriva ministrului Justitiei, Tudorel Toader, pentru nerespectarea legii in ceea ce priveste plata orelor suplimentare efectuate si nerecuperate in termen de 60 de zile, subliniind ca au fost pagubiti…