Pui de rândunică, salvat de la moarte de un băiat. Povestea emoționantă care a uimit Marea Britanie - video George se juca in curtea casei sale cand a observat un pui de randunica. Acesta se zbatea sa zboare, dar era ranit, probabil, in urma unui atac al unei pisici. Parinții lui George au spus ca baiatul a ramas profund impresionat și a dorit sa salveze randunica, nedorind sa o lase prada ușoara pentru o vulpe sau o pisica. Dupa un timp, pasarea pe care a numit-o Wilbur și-a revenit și a devenit o parte din familie. Dupa cateva saptamani, pentru a o invața sa zboare George i-a dat drumul randunicii. Insa, marea mirare a fost cand aceasta s-a intors și a aterizat, din nou, pe degetul baiețelului.… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

