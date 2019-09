Pui de panda la Zoo Berlin Meng Meng („Vis Dulce”, in limba chineza), o femela de panda urias, i-a nascut pe cei doi pui luni, la interval de aproximativ o ora unul de celalalt, a anuntat directorul Gradinii Zoologice din Berlin, Andreas Knieriem. Dupa ce l-a nascut pe primul pui, Meng Meng l-a plasat pe acesta pe abdomenul ei, pentru a-l incalzi. La scurt timp dupa, s-a nascut si cel de-al doilea pui.

Deocamdata, puii nu vor fi prezentati publicului. Meng Meng si tatal puilor, Jiao Qing („Draga”), locuiesc la Gradina Zoologica din Berlin din vara anului 2017. Ursii au fost imprumutati din China, dintr-o… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

