Pui cu sos de ciuperci în rom Ingrediente Pui cu sos de ciuperci in rom – 4 bucati de piept de pui;

– 1 lingura condimente pentru gratar;

– 50 grame unt de masa;

– ½ cana de suc de portocale;

– 250 grame ciuperci;

– 2 linguri de miere de salcam;

– 1 ceapa mare;

– 3 catei de usturoi;

– 100 ml smantana;

– 50 ml de rom;

– sare si piper, dupa gust Mod de preparare Pui cu sos de ciuperci in rom Se iau bucatele de piept de pui spalate si uscate si se condimenteaza cu sare si condimente pentru gratar. Apoi se adauga peste acestea sucul de portocale si se lasa la marinat… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Ingrediente ciuperci umplute cu piept de pui 10 ciuperci potrivite 1 piept de pui (circa 300 grame) O ceapa Sare Piper O legatura patrunjel O legatura marar 150 grame cascaval Ulei de masline Mod de preparare Ciuperci umplute cu…

- V-am pregatit o reteța gustoasa, sanatoasa și ieftina in aceasta perioada a Postului. O rețeta pe cat de gustoasa pe atat de ușor de facut. In doar 15 minute puteți pregati toate ingredientele și in mai puțin de o ora rețeta varza calita cu fasole este gata. Gospodinele recomanda in aceasta perioada…

- Postul Craciunului a inceput pe 14 noiembrie, iar timp de 40 de zile, pana in noaptea zilei de 24 decembrie, trebuie sa fim mai atenți la ceea ce mancam. Daca nu stii ce sa mai gatesti de post, reteta de mai jos este o varianta excelenta atat ca și gustare, cat și la cina. Iata cum pregatești gogoși…

- Chiar daca suntem in post, asta nu inseamna ca trebuie sa scoatem din meniu sarmalele. In aceasta perioada carnea este inlocuita fie cu ciuperci sau soia dupa preferințe. Gospodinele au gasit mai multe variante de a le gati și asta pentru ca romanii sunt mari amatori de sarmale. Astazi va prezentam…

- Rețete de post. Postul Craciunului a inceput pe 15 noiembrie 2018 și ține pana in ajunul Craciunului, pe 24 decembrie. In aceasta perioada se pregatesc rețete de post. Mai jos puteți citi mai multe Rețete pentru Postul Craciunului din 2018. Fie din motive religioase, fie din motive care țin de sanatate,…

- Vinete cu branza Mod de preparare Vinete cu branza Se taie vanata in doua jumatati egale si se presara pe fiecare jumatate un praf de sare. Se lasa la scurs si se usuca apoi cu un prosop de hartie, dupa care se scobesc pentru a putea fi umplute. Se pune in paralel putin ulei de masline in…

- Ingrediente Ciulama de ciuperci cu pui si mamaliguta aripi de pui, smantana 750 g, ceapa, ciuperci – 500 g, ulei, sare, faina de porumb, apa, usturoi Mod de preparare Ciulama de ciuperci cu pui si mamaliguta Peste ceapa calita…

- Mod de preparare Supa de pui cu rosii Se pune apa la fiert pentru supa. Cand incepe sa fiarba se adauga aripioarele de pui. Dupa cateva minute, se taie cubulete morcovul, ardeiul gras, ceapa si se pun la fiert cu aripioarele. Dupa ce legumele au fiert, se completeaza supa cu rosiile maruntite si…