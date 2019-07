Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 27 iul - Sputnik. Mai bine de zece ani, Messi a fost una dintre stelele incontestabile ale fotbalului mondial, dar, cum anii trec, a devenit tot mai important sa îi ofere corpului sau odihna cuvenita pentru ca sa-și revina dupa ”actele de eroism” din ultimul sezon și sa…

- Guvernatorul Porto Rico, Ricardo Rossello, si-a anuntat demisia dupa aproape doua saptamani de proteste in urma unor dezvaluiri ce au declansat un rasunator scandal legat de mesaje sexiste si homofobe, atragandu-si indignarea publica in acest teritoriu american din Caraibe, devastat de uragane in…

- Ricardo Rosselló, guvernatorul statului american Puerto Rico, a anunțat ca va demisiona din funcție dupa aproape doua saptamâni de proteste majore declanșate de o serie de remarci denigratoare și acte de corupție, scrie Mediafax, citând Reuters. Ricardo Rosselló a declarat…

- Presedintele american Donald Trump l-a criticat din nou sâmbata pe primarul Londrei, Sadiq Khan, afirmând ca acesta este "un dezastru" si ca ar trebui sa demisioneze urgent, dupa ce doi tineri au fost ucisi si alti trei barbati au fost raniti la Londra vineri, în mai putin…

- Presedintele american Donald Trump a promis luni ca nu va proceda ca predecesorul sau Richard Nixon si nu va demisiona in momentul in care va fi sigur ca urmeaza sa fie suspendat, transmite DPA, informeaza AGERPRES . “Presedintele Nixon n-a ajuns niciodata pana acolo. A plecat. Eu nu plec. E o mare…

- Steve Bullock, in varsta de 53 de ani, avocat si fost procuror general in Montana, a fost reales guvernator in 2016 in acest stat conservator, devenind singurul dintre cei peste 20 de aspiranti democrati la Casa Alba care a castigat un scrutin intr-un stat in care in 2016 victoria i-a apartinut lui…

- Doua persoane si-au pierdut viata si alte patru au fost ranite, dintre care doua foarte grav, intr-un atac armat care a avut loc marti la University of North Carolina din orasul Charlotte, potrivit agentiei Mecklenburg Emergency Management Services, transmite Reuters. Presa locala a informat…