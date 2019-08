Guvernatorul teritoriului Puerto Rico, Ricardo Rossello, silit sa demisioneze in urma protestelor strazii, si-a parasit functia vineri, conform anuntului facut anterior, transmite sambata AFP.



In Puerto Rico continua insa sa planeze o usoara incertitudine in privinta succesorului sau.



Rossello, care si-a anuntat demisia dupa o serie de proteste de amploare in care i s-a cerut sa paraseasca functia, l-a numit miercuri in postul de guvernator interimar, pana la organizarea de alegeri locale (noiembrie 2020), pe Pedro Pierluisi, provenind din partea aceluiasi partid PNP (Noul…