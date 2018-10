Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a primit vineri, la ședința CExN al partidului vot majoritar de incredere la șefia formațiunii. Au fost 60 de voturi pentru ca Dragnea sa ramana, in continuare, președinte al PSD, in timp ce tabara puciștilor, cei care i-au cerut demisia, a strans doar 8 voturi. Ceea…

- Ședința tensionata in PSD.Dupa ce ieri liderul PSD, Liviu Dragnea, a avut o intalnire cu toți președinții de organizații județene, astazi, liderul PSD are o noua intrevedere importanta, de data aceasta cu primarii de sectoare, conform Romania TV. Marele absent de la intalnire este chiar…

- Gabriela Firea susține ca nu a avut o intalnire cu George Maior, in contextul in care Liviu Dragnea a spus ca tensiunile in PSD au aparut odata cu prezența lui George Maior in Romania. Firea spune ca liderul PSD deturneaza atenția de la subiectele importante care vizeaza partidul."Nu ne-am…

- "Am luat decizia impreuna cu colegii mei de a organiza o conferinat d epresa pentru a explica care sunt proiecte care au fost blocate si despre care se afirma ca sunt niste mofturi ale bucurestenilor si ca primarul General urmareste alte scopuri (...) Se transmite colegilor mei din tara ca vreau…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, duminica seara, ca altcineva a fost prima pe lista liderului PSD, Liviu Dragnea, pentru functia de prim-ministru, dupa retragerea sprijinului premierului Mihai Tudose, dar ca nu a primit votul in Comitetul Executiv National al PSD. Ministrul…

- Gabriela Firea a declarat intr-o intervenție telefonica la Romania TV, ca ministrul de Interne, Carmen Dan avea pregatite transcrieri ale unor convorbiri private purtate de ea pe Whats App, atunci cand a ajuns la ședința CEx a PSD. Primarul general a povestit cum, „Doamna ministru a scos dintr-un dosar,…

- Gabriela Firea a continuat, duminica, atacurile la adresa ministrului de Interne, Carmen Dan, dupa incidentele din timpul protestului din 10 august, din Piata Victoriei. Primarul Capitalei a acuzat-o pe Carmen Dan ca, la protestele din 10 august, nu a avut grija nici de oamenii pasnici, nici de jandarmi.…

- Gabriela Firea a lansat o noua runda de atacuri la adresa liderului PSD, Liviu Dragnea, despre care a spus ca, dupa demisia lui Mihai Tudose, a vrut sa o propuna pe Carmen Dan premier, insa colegii din partid s-au opus. Gabriela Firea a spus ca, dupa sedinta CExN PSD, a primit telefon de la Corina Cretu,…