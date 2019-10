Stiri pe aceeasi tema

- Foto: Facebook / Flacara Moreni Morenarii s-au impus clar in derbiul dambovițean, care tocmai s-a terminat, inscriind de 3 ori Post-ul Flacara se impune clar cu Pucioasa și ajunge la 5 victorii consecutive! apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Un accident grav a avut loc cu putin timp in urma pe traseul Cahul-Giurgiulesti. In urma impactului violent o persoana a murit pe loc.Tragedia a avut loc in apropiere de satul Vadul lui Isac, in jurul orei 9 dimineata.In aceste momente politia se afla la fata producerii accidentului.

- Agentia Romana de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare (ARSVOM) a initiat sambata dupa-amiaza o operatiune de salvare pe mare, in zona costiera a plajei din statiunea Olimp, fiind cautat un barbat despre...

- Autoritatile au fost alertate joi dupa-amiaza prin 112 ca un barbat in pericol de inec a fost scos din mare, la Eforie Nord, fiind in stare de inconstienta, interventia cadrelor medicale deplasate la fata...

- Un barbat de 35 de ani din judetul Teleorman a murit dupa ce s-a electrocutat, în timp ce se afla pe un stâlp de iluminat public din apropierea casei în care locuia, potrivit liberinteleorman.ro.

- Incident socant, joi dimineata, la metroul bucurestean. O persoana s-a sinucis. Din primele informatii se pare ca un barbat a decis sa-si incheie socotelile cu viata si s-a aruncat in fata trenului.