- Nicolas Maduro nu are autoritatea pentru a rupe relatiile diplomatice ale Venezuelei cu Statele Unite, a afirmat miercuri Departamentul de Stat american, dupa ce liderul de la Caracas a acordat un termen de 72 de ore reprezentantilor diplomatici ai SUA sa paraseasca tara, transmite AFP. …

- Uniunea Europeana a indemnat miercuri sa fie ascultata "vocea" poporului din Venezuela si s-a pronuntat pentru alegeri "libere", fara sa adopte deocamdata o pozitie similara cu a Statelor Unite care l-au recunoscut pe opozantul Juan Guaido ca presedinte interimar, noteaza AFP. "La 23 ianuarie,…

- Brazilia, Columbia, Peru si Canada au anuntat miercuri ca il recunosc pe opozantul Juan Guaido, presedinte al parlamentului de la Caracas controlat de opozitie, ca presedinte interimar al Venezuelei, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro.Citește și: Jens Stoltenberg, AVERTISMENT pentru Romania,…

- "Jur sa imi asum oficial competentele executivului national ca presedinte in exercitiu al Venezuelei pentru a ajunge (...) la un guvern de tranzitie si pentru a obtine alegeri libere", a spus Juan Guaido de la tribuna. Intr-un comunicat, presedintele american Donald Trump a transmis ca il…

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo se va intalni cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, in Brazilia, dupa ce Statele Unite au anunțat ca trupele americane vor fi retrase din Siria, a informat joi Departamentul american de Stat, relateaza site-ul postului France 24, relateaza Mediafax.Pompeo…

- Pompeo a fost intrebat la un post de radio cu privire la ipoteza unui 'Brexit dur' si la posibilitatea ca Washingtonul sa incheie rapid un acord de liber schimb cu Londra pentru a facilita aceasta tranzitie. 'Exista o indelungata istorie de colaborare foarte stransa intre tarile noastre, pe toate…

- Coreea de Sud si Statele Unite au reluat luni exercitii militare - la scara mica -, suspendate pe termen nedeterminat in urma summitului istoric intre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un, relateaza AFP.

- In cel de-al treilea lor summit, in septembrie, la Phenian, cei doi lideri au convenit ca Kim sa se duca la Seul in ”viitorul apropiat”, fara sa precizeze o data in acest sens. Moon a anuntat ca aceasta vizita ar putea sa aiba loc pana la sfarsitul anului. El a declarat in Parlament ca peninsula…