Referendumul pentru redefinirea casatoriei nu va fi validat, dupa ce aproape 80% dintre romani au ales sa nu voteze asa ceva

Doar 20,41% dintre romanii cu drept de vot s-au prezentat la urne, in Romania, in cele doua zile in care s-a desfasurat referendumul prin care s-a dorit… [citeste mai departe]