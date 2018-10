Stiri pe aceeasi tema

- Dupa invalidarea referendumului pentru redefinirea casatoriei in Constituție, mai multi lideri PNL, printre care Cezar Preda, Alina Gorghiu, Catalin Predoiu, Mihai Voicu, au postat, pe Facebook, mesaje in care au acuzat conducerea liberala ca a aruncat partidul intr-o aventura si catre un esec politic.…

- Vicepreședintele PNL Gheorghe Falca, președinte al PNL Arad și primar al municipiului Arad, considera ca rezultatul referendumului nu ar trebui sa provoace lupte interne in partid. Falca, cel care in numele PNL a semnat un protocol cu reprezentanții Coaliției pentru familie, reacționeaza in contextul…

- Liderii PNL Adriana Saftoiu, Alina Gorghiu, Mihai Voicu, Iulia Scantei, Mara Calista și Catalin Predoiu au postat duminica seara, pe Facebook, un mesaj comun impotriva conducerii PNL, despre care spune ca dezbina și propune o politica retrograda. „Conducerea PNL a aruncat partidul intr-o noua aventura…

