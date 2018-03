Stiri pe aceeasi tema

- Meghan Markle și Kate Middleton sunt viitoare cumnate și, mai nou, se afișeaza impreuna la diferite evenimente. Soția prințului William și logodnica prințului Harry au fost de curand la forumul Fundației Regale, aceasta fiind cea de-a doua apariție oficiala impreuna. Actrița și ducesa de Cambridge au…

- Printul Harry al Regatului Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord si logodnica lui, Meghan Markle, au invitat peste mii de persoane pe domeniul Castelului Windsor, pentru a asista la evenimentele din ziua nuntii lor.

- Printul Harry al Regatului Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord si logodnica lui, Meghan Markle, au invitat 2.640 de persoane din public pe domeniul Castelului Windsor, pentru a asista la evenimente din ziua nuntii lor. Potrivit unui purtator de cuvant, printul si logodnica lui isi…

- Printul Harry al Regatului Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord si logodnica lui, Meghan Markle, au invitat 2.640 de persoane din public pe domeniul Castelului Windsor, pentru a asista la evenimente din ziua nuntii lor, pe 19 mai, a anuntat, vineri, Palatul Kensington. Potrivit unui purtator…

- Furtuna de zapada Emma de origine siberiana a lovit, joi, Regatul Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord aducand in unele zone cea mai severa vreme din 1991 pana in prezent, informeaza Reuters. Sute de soferi au ramas blocati pe sosele in Scotia, au fost inchise mii de scoli, iar traficul…

- Furtuna de zapada Emma de origine siberiana a lovit, joi, Regatul Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord aducand in unele zone cea mai severa vreme din 1991 pana in prezent, informeaza Reuters. Sute de soferi au ramas blocati pe sosele in Scotia, au fost inchise mii de scoli, iar traficul…

- Trupa britanica Spice Girls va canta la nunta printului Harry si a lui Meghan Markle, care va avea loc pe 19 mai, la castelul Windsor, potrivit contactmusic.com. Mel B, una dintre membrele Spice Girls, a confirmat, indirect, in timpul emisiunii ‘The Real’, marti, ca ea si colegele sale de trupa au fost…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord ca, in conformitate cu datele transmise de oficiul britanic de meteorologie, in perioada 27 februarie - 3 martie sunt preconizate conditii…

- Mel B a confirmat ca formatia Spice Girls va participa la nunta printului Harry al Marii Britanii si al Irlandei de Nord cu logodnica lui, actrita Meghan Markle, informeaza marti Press Association. Invitata in platoul emisiunii de televiziune "The Real" din Statele Unite, Mel B a lasat sa se inteleaga…

- Un plic cu o substanta alba suspecta a fost trimis printului Harry si logodnicei acestuia, Meghan Markle, la palatul St. James din centrul Londrei, insa, dupa analizarea continutului, s-a dovedit ca pudra era inofensiva, transmite AFP.

- Serban Cantacuzino era fiul lui George Matei Cantacuzino, cel care a creat Palatul bibliotecii „Dumitru Staniloae“ si Palatul Cancelariei din Ansamblul mitropolitan din Iasi, cunoscute sub numele de "palatele siameze". El a fost membru onorific al Uniunii Arhitectilor din Romania și președintele…

- Prințul Șerban Cantacuzino a murit. Descendent al unei vechi familii boierești romanești, Șerban Cantacuzino s-a stins din viața la varsta de 90 de ani. Fiul lui George Matei Cantacuzino a fost membru onorific al Uniunii Arhitectilor din Romania și președintele Fundatiei Pro-Patrimonio care s-a implicat…

- Președintele Camerei de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR), dl. Mihai Daraban, se afla intr-o vizita de lucru la Londra, in perioada 12-15 februarie a.c. Cu acest prilej, dl. Mihai Daraban a avut o intrevedere cu E.S. Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar Romaniei in Regatul Unit al Marii Britanii…

- Cel mai popular cuplu britanic a participat zilele trecute la un eveniment caritabil, in Endiburgh, acolo unde Meghan Markle s-a facut remarcata printr-un gest care incalca protocolul regal. Cei din familiile regale nu au voie sa imbratiseze, in mod public, oameni de rand. Pentru actrita americana,…

- Meghan Markle rezoneaza cu mama prințului Harry datorita pasiunii pentru voluntariat și interesul fața de victimele dezastrului de la Grenfell Tower, unde 71 oameni au murit in urma unui incendiu in data de 14 iunie 2017. Logodnica prințului a facut cateva vizite private catre organizațiile ce le ajuta…

- Printul Harry al Marii Britanii si logodnica sa, Meghan Markle, vor parcurge in caleasca orasul Windsor dupa ceremonia de casatorie, care va avea loc pe 19 mai, de la ora 12.00, a anuntat palatul Kensington, resedinta princiara, pe contul oficial de Twitter, transmite AFP.

- Dupa anuntul ca trupa britanica Spice Girls se va reuni, o noua veste i-a luat prin surprindere pe fanii grupului devenit celebru in anii ’90. Show-ul de debut ar putea avea loc la nunta printului Harry cu actrita Meghan Markle, care este o mare fana a formatiei.

- Katherine Heigl va face parte din distributia celui de-al optulea sezon al serialului de televiziune “Suits”, dupa plecarea din acest show TV a actritei Meghan Markle, logodnica si viitoarea sotie a printului Harry al Marii Britanii, informeaza BBC.

- Actrita americana Katherine Heigl o va inlocui pe Meghan Markle in serialul de televiziune "Costume/ Suits", dupa ce logodnica printului Harry al Marii Britanii s-a retras din distributie, informeaza huffingtonpost.com, potrivit Mediafax.ro.

- Actrita americana Katherine Heigl o va inlocui pe Meghan Markle in serialul de televiziune "Costume/ Suits", dupa ce logodnica printului Harry al Marii Britanii s-a retras din distributie, informeaza huffingtonpost.com.

- Volumul transferurilor banești din afara Republicii Moldova în favoarea persoanelor fizice în luna decembrie 2017, prin intermediul bancilor licențiate au constituit 106.22 milioane de dolari, în creștere cu 13.0 la suta comparativ cu decembrie 2016, se arata într-un raport…

- Prietenia dintre printul Harry si Barack Obama a alimentat zvonurile potrivit carora fostul presedinte al SUA si sotia sa, Michelle, vor fi in fruntea listei de invitati la nunta printului Marii Britanii cu actrita americana Meghan Markle. Biograful Casei Regale contrazice insa aceasta informatie si…

- Britanicii, dezamagiti de faptul ca nu au o zi libera cu ocazia casatoriei printului Harry, spre deosebire de ceea ce s-a hotarat pentru fratele sau William in 2011, se vor putea consola ramanand mai tarziu in puburi, informeaza France Presse. Guvernul britanic a lansat duminica o consultare…

- Nunta regala prințului Harry cu actrița americana Meghan Markle se anunța deja ca unul dintre principalele evenimente ale anului. Dar ca totul sa fie perfect, in ziua cea mare, fețele regale nu trebuie sa dea ochii cu cerșetorii și persoanele fara adapost.

- Nunta Printului Harry cu actrita americana Meghan Markle ar putea genera o crestere de peste 500 de milioane de lire sterline a economiei britanice, datorita turistilor care vor vizita tara si a cetatenilor care vor sarbatori evenimentului, potrivit unor estimari, scrie Reuters. In aprilie 2011, in…

- Nunta Printului Harry cu actrita americana Meghan Markle ar putea genera o crestere de peste 500 de milioane de lire sterline a economiei britanice, datorita turistilor care vor vizita tara si a cetatenilor care vor sarbatori evenimentului, potrivit unor estimari, scrie NEWS.RO, citand Reuters.Citeste…

- In aprilie 2011, in Regatul Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord a fost inregistrat un total de 350.000 de vizitatori peste media lunii anterioare – crestere generata de nunta printului William cu Kate Middleton, potrivit Oficiul pentru Statistici Nationale. Compania de consultanta in afaceri…

- Analistii englezi estimeaza ca sute de mii de turisti vor vizita Marea Britanie cu ocazia nuntii Printului Harry cu actrita americana Meghan Markle, venituri importante putand fi obtinute si din publicitatea gratuita de care Marea Britanie va beneficia la nivel mondial.

- Cea mai asteptata nunta a acestui an va fi si printre cele mai profitabile. Casatoria printului Harry al Marii Britanii cu actrita Meghan Markle va aduce economiei tarii peste o jumatate de miliard de lire sterline.

- Nunta printului Harry cu actrita americana Meghan Markle ar putea genera incasari de 500 de milioane de lire sterline si va stimula astfel economia Marii Britanii prin intermediul numarului mare de turisti...

- Nunta printului Harry cu actrita americana Meghan Markle ar putea genera incasari de 500 de milioane de lire sterline si va stimula astfel economia Marii Britanii prin intermediul numarului mare de turisti care vor calatori in aceasta tara si datorita petrecerilor ce vor fi organizate de cetatenii…

- Foarte indragostiti, printul Harry si frumoasa sa logodnica, Meghan Markle, sunt acum inseparabili. Si, din dragoste pentru actrita, fiul lui Lady Diana a refuzat sa participe la vanatoarea traditionala de Craciun.Marti, 26 decembrie, la doar cateva ore dupa cina din seara sarbatorii Nasterii…

- Printul Harry al Marii Britanii si logodnica sa, Meghan Markle, au dat publicitatii o serie de portrete oficiale realizate de fotograful american Alexi Lubomirski pentru a marca logodna lor, informeaza Reuters.

- La Palatul Buckingham pregatirile pentru evenimentul anului 2018 au ajuns in faza alegerii celui mai bun cantareț de nunți. Dupa ce s-a stabilit ca tortul va avea aroma de banana și au fost facute publice primele schițe ale rochiilor de mireasa pe care Meghan Markle le va imbraca in ziua marelui eveniment,…

- Rochia de mireasa a lui Meghan Markle, logodnica printului Harry al Marii Britanii, ar putea fi realizata de creatoarea de moda Inbal Dror, din Israel, informeaza femalefirst.co.uk.Nunta printului Harry cu actrita americana Meghan Markle va avea loc pe data de 19 mai 2018.

- Pe 19 mai, Marea Britanie va trai unul dintre cele mai frumoase momente ale Casei Regale. Printul Harry si Meghan Markle se vor casatori si, asa cum era de asteptat, au aparut deja primele schite ale rochiei de mireasa

- La mai bine de o luna de cand s-au logodit, reprezentantii Palatul Kensington au dezvaluit ziua in care Meghan Markle va deveni sotia Printului Harry. Nunta regala va avea loc pe 19 mai anul viitor, la Castelul Windsor. Data in care cei doi se vor casatori a starnit multa furie in Regatul Unit, anunta…

- Institutul Britanic de Meteorologie a emis un Cod Galben de ninsori abundente. Conditiile meteorologice vor afecta, intr-o prima etapa, regiunea de nord, urmand ca, treptat, ninsorile sa se extinda in partea de sud, iar in aceasta zona sa se transforme ...

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, calatoresc sau tranziteaza Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord ca Institutul Britanic de Meteorologie a emis un cod galben de ninsori abundente.Conditiile meteorologice vor afecta, intr-o prima etapa, regiunea…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, calatoresc sau tranziteaza Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord ca Institutul Britanic de Meteorologie a emis un cod galben de ninsori abundente. Condițiile meteorologice vor afecta, într-o…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii români care se afla, calatoresc sau tranziteaza Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord ca Institutul Britanic de Meteorologie a emis un cod galben de ninsori abundente.

- Cei peste 100 de romani blocati pe aeroportul Luton din Londra de sapte ore sustin ca au sunat la ambasada Romaniei in Marea Britanie, dar nu a raspuns nimeni. Ministerul Afacerilor de Externe anunta, intr-un raspuns pentru MEDIAFAX, ca nu a fost solicitata asistenta. Pasagerii zborului…

- Tatal actritei americane Meghan Markle spune ca spera sa isi poata conduce fiica la altar, la nunta acesteia cu printul Harry al Marii Britanii, care va avea loc anul viitor, potrivit Reuters.

- Meghan Markle, viitoarea soție a prințului Harry, a trecut cu succes testul celor mai exigenți membri ai Casei Regale britanice: cei trei caini ai reginei Elisabeta a II-a, Willow, Candy și Vulca.

- Se pare ca regina Elisabeta a II-a este dispusa in preajma Sarbatorilor de Iarna sa faca o exceptie pentru actrita americana Meghan Markle, logodnica printului Harry. De remarcat ca, in 2010, Regina nu a dorit sa incalce protocolul cand Kate Middleton, devenita ulterior ducesa de Cambridge, s-a aflat…