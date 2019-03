Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 85 de grefieri din judetul Vaslui au intrat, miercuri, in greva japoneza, nemultumiti de salarii si de volumul foarte mare de munca. Grefierii au intrat la program purtand o banderola alba pe brat si solicita, printre altele, modificarea statutului profesional si recunoasterea studiilor…

- * Grefierii de la instantele de pe raza Curtii de Apel Targu Mures au inceput, de luni, purtarea banderolelor albe pentru sustinerea revendicarilor Sindicatului National al Grefei Judiciare Dicasterial, care vizeaza adoptarea unui nou statut care sa corespunda cu realitatile din instante si parchete,…

- Social-democratii Daniel Suciu si Razvan Cuc au depus vineri, la Palatul Cotroceni, juramantul de investitura in functiile de viceprim-ministru si ministru al Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, respectiv ministru al Transporturilor, in fata presedintelui Klaus Iohannis. Din partea Guvernului,…

- Președintele american Donald Trump a promis ca nu va impune taxe suplimentare la importurile de automobile din Europa, a declarat luni președintele Comsiei Europene Jean-Claude Juncker, relateaza site-ul agenției Reuters preluat de mediafax "Donald Trump mi-a dat cuvantul sau ca nu vor exista…

- Masura deschide calea pentru schimbarea pe care parlamentarii spun ca o acorda in mod corect familiilor cu parinti de acelasi sex. Presedintele Emmanuel Macron a sustinut amendamentul la legea "Scoli de incredere" in interesul "ancorarii diversitatii familiilor cu copii in lege", a spus deputatul Valerie…

- Trei consilieri locali ai PMP doi din orașul Cajvana și unul din comuna Moldova Sulița au fost excluși din partid in locul lor urmand a fi desemnați urmatorii de pe lista partidului. Masura a fost luata in ședința Comitetului Executiv Județean al PMP care s-a desfașurat la finele saptamanii trecute.…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, intr-un interviu la RFI, ca Guvernul nu ar fi trebuit sa adopte OUG privind masurile fiscale cu doar cateva zile inainte de terminarea anului calendaristic si fiscal. El precizeaza ca Uniunea nu sustine aceste masuri luate brusc si fara o dezbatere.Citește…