- Capitala si 14 judete intra sub Cod portocaliu de ninsori abundente de joi noaptea, in timp ce 16 judete se vor afla sub Cod galben de ninsori insemnate de joi dupa-amiaza, potrivit avertizarilor emise miercuri de Administratia Nationala de Meteorologie...

- Potrivit ultimelor informații transmise de ANM, o avertizare de cod galben de ger, ninsori si polei, care va viza, total sau partial, 17 judete, va intra in vigoare joi, la ora 15.00. Tot joi, incepand cu ora 23, atat Capitala, cat și 14 județe din țara vor fi sub cod portocaliu de ninsori abundente,…

- O avertizare cod galben de ger, ninsori si polei, care vizeaza, total sau partial, 17 judete, va intra in vigoare joi, la ora 15.00. De joi de la ora 23.00, 14 judete si Capitala vor fi sub cod portocaliu, urmand a se inregistra ninsori abundente si viscol.

- Vremea in București pe 22 martie 2018. Vremea va fi in continuare rece, iar pe parcursul serii, ninsoarea va fi abundenta. Capitala este sub avertizare cod portocaliu de ninsori . Vremea in București pe 22 martie 2018 In intervalul 22 martie, ora 8:00 – 23 martie, ora 8:00, vremea va fi in continuare…

- Capitala si alte 14 judete intra sub Cod portocaliu de ninsori abundente joi noaptea, in timp ce 16 judete se vor afla sub Cod galben de ninsori insemnate de joi dupa-amiaza, potrivit avertizarilor emise miercuri de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Codul portocaliu care vizeaza ninsoare…

- Scolile din judetul Calarasi vor fi inchise vineri din cauza vremii, potrivit unui anunt transmis de ISU. Judetul Calarasi se afla sub cod portocaliu de ninsori, valabil de joi seara pana vineri la ora 15.00. Si scolile din judetul Olt vor fi inchise vineri din cauza vremii. Judetul Olt…

- A nins deja, in ultimele ore, in Bucuresti si, din cate transmit miercuri la amiaza meteorologii, sunt mari sanse sa mai apara astfel de precipitatii specifice sezonului de iarna – indeosebi in cursul zilei de joi, chiar daca suntem pe final de martie. Situatia care se anunta in Capitala, din punct…

- Iarna se abate cu furie asupra sud-estului Romaniei. De joi dupa-amiaza, mai multe zone se afla sub avertizare de vreme rea. Calarasiului, alaturi de 13 judete si municipiul Bucuresti intra de pe 22 martie, ora 23.00 si pana vineri, 23 martie ora 15.00 sub cod portocaliu de ninsori abundente.

- SCOLI INCHISE IN BUCURESTI VINERI, 23 MARTIE 2018 Toate scolile, gradinitele si liceeele din Bucuresti vor fi inchise din cauza conditiilor meteo, a anuntat primarul Capitalei, Gabriela Firea. Edilul a sustinut ca este o decizie responsabila, pe care si-o asuma, "din dorinta de a nu-i expune…

- Vremea va fi deosebit de rece in Capitala in perioada urmatoare, cand temperaturile maxime se vor situa in jurul valorii de zero grade Celius, iar minimele vor cobori la minus patru grade Celsius. Luni, incepand cu ora 15, Primaria Capitalei organizeaza un comandament de iarna.

- Vremea va fi deosebit de rece in Capitala in perioada urmatoare, cand temperaturile maxime se vor situa in jurul valorii de zero grade Celius, iar minimele vor cobori la minus patru grade Celsius.

- O avertizare cod galben de ploi abundente si ninsori, vant si temperaturi scazute intra in vigoare duminica dimineata, de la ora 8.00, urmand sa fie afectate 32 de judete si Capitala. Meteorologii spun ca vremea se va raci accentuat in toata tara, devenind deosebit de rece pentru aceasta perioada, astfel…

- Vremea se inrautațește. Daca sambata am avut in București temperaturi maxime de 18 - 19 grade, incepand cu ora 20:00, vantul a inceput sa se intensifice in Capitala. La rafala, s-a ajuns la 50 - 55 km/h. Minima de duminica dimineața va fi de cel mult 2 grade Celsius.

- Dupa o perioada calduroasa, iarna revine in Romania, la mijlocul lunii martie, metzeorologii anuntand scaderea temperaturilor si chiar lapovite si ninsori. Administratia Nationala de Meteorologie a emis doua avertizari de vreme rea. Primul cod galben intra in vigoare sambata seara si e valabil pana…

- Vremea se schimba in acest weekend de la o zi la alta și chiar de la o ora la alta. Pana sambata va fi cald. Apoi temperaturile scad continuu si va ninge in multe zone din tara, inclusiv in Bucuresti. Masa de aer extrem de rece din zona Polului Nord, va cobori treptat si va ...

- Vremea rea face ravagii in Romania. In regiune a plouat atat de tare incat apele au luat pe sus masini de teren.A fost prelungit codul rosu de inundatii pentru cursuri de apa din Brasov, Covasna si Buzau.

- Ninsorile abundente si vantul puternic au dat peste cap traficul rutier si aerian din SUA. Cateva autostrazi au fost inchise, iar șoferii fac eforturi disperate pentru a merge pe strazi din cauza poleiului.

- Vremea in București pe 2 martie 2018. Capitala se afla sub avertizare cod portocaliu de ger, pana la ora 11:00. Valul de frig va persista și se vor inregistra temperaturi cu peste 10…15 grade mai coborate decat valorile normale pentru aceasta perioada. Vremea in București pe 2 martie 2018. Deși valorile…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat, joi, ca vineri, vremea va fi si mai geroasa în Bucuresti, precizând ca sunt probleme cu sistemul de termoficare în sectoarele 2 si 6 ale Capitalei.

- Vremea rea face ravagii in Europa. Ninsorile care s-au abatut asupra Spaniei au redus la jumatate traficul aerian. Provinciile din nordul Spaniei sunt cele mai afectate, dar ninsoarea a surprins și autoritațile de la Madrid, unde zapada a provocat aglomerații pe centura.

- Administratia Nationala de Meteorologie anunta ca va fi in continuare extrem de frig in intreaga tara. Pentru Moldova, estul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia si Dobrogea, precum si pentru Capitala se mentine codul portocaliu de ger, pana in 1 martie, la ora 10.00.

- Viscolul si temperaturile extreme fac ravagii! Aproximativ 4 % dintre trenurile care circula in Romania au fost anulate, luni, pana la ora 14.00, pentru a facilita interventiile cu utilaje si pluguri de zapada si evitarea unor situatii nedorite pentru pasageri. Astfel, 54 de rute au fost oprite,…

- Capitala si 12 judete din sudul si estul tarii se afla marti, pentru a doua zi consecutiv, sub atentionare cod portocaliu de ninsori abundente si viscol. Sunt in vigoare o atentionare cod galben de ninsori, vant puternic si viscol pentru sudul Banatului, Oltenia, Muntenia, Dobrogea si sudul Moldovei…

- Capitala si 12 judete din sudul si estul tarii se afla marti, pentru a doua zi consecutiv, sub atentionare cod portocaliu de ninsori abundente si viscol. De asemenea, sunt in vigoare o atentionare cod galben de ninsori, vant puternic si viscol pentru sudul Banatului, Oltenia, Muntenia, Dobrogea si sudul…

- Zona de sud a judetului Arges este cea mai afectata de vremea rea anuntata de codul portocaliu de ninsori si viscol, codul portocaliu de ger si codul galben de ninsori insemnate cantitativ, intensificari ale vantului si viscol, emise de meterorologi pentru luni.

- Directorul Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu, a vorbit despre vremea din urmatoarea perioada. ”Avem o avertizare de cod galben, inclusiv de cod portocaliu, pentru fenomenul de ger. Temperaturile în urmatoarea saptamâna vor fi…

- Capitala si 12 judete din sudul si estul tarii se afla, de luni dimineata, sub atentionare cod portocaliu de ninsori abundente si viscol. Din cauza vremii, scolile din Bucuresti si din judetele Ilfov, Giurgiu si Dolj sunt inchise luni si marti, in timp ce in judetul Constanta cursurile sunt suspendate…

- Iarna grea in Croația. Ninsoarea abundenta si viscolul au acaparat Coasta Dalmata, iar stratul de zapada depus in doar 24 de ore atinge aproape un metru.Iarna atat de grea incat a fost mobilizata armata.

- Valul de frig cuprinde toata tara, un cod portocaliu de ger intrand in vigoare in noaptea de duminica spre luni, de la ora 03:00 si va tine pana pe 1 martie. De asemenea, a fost emis un cod portocaliu de ninsori si viscol. Scolile vor fi inchise, luni si marti, in Bucuresti si alte judete care sunt…

- Un numar de 16 trenuri sunt anulate luni dimineata din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, in timp ce alte sase trenuri care ar fi trebuit sa ajunga la Bucuresti inregistreaza intarzieri de pana la 90 de minute, potrivit CFR...

- Capitala si 12 judete din sudul si estul tarii se afla, de luni dimineata, sub atentionare cod portocaliu de ninsori abundente si viscol. Din cauza vremii, scolile din Bucuresti si din judetele Ilfov, Giurgiu si Dolj sunt inchise luni si marti, in timp ce in judetul Constanta cursurile sunt suspendate…

- Valul de frig a cuprins toata Romania, au anuntat. ieri meteorologii, care au actualizat avertizarile cod galben si cod portocaliu. Astfel, instituțiile de invațamant din București, dar și din alte județe ale Romaniei, vor fi inchise cel puțin pentru astazi.

- Este iarna in toata regula in Romania! Administratia Nationala de Meteorologie a emis duminica un cod portocaliu de ninsori si viscol, valabil pentru 12 judete din sudul tarii, inclusiv in Capitala. Autoritațile ne sfatuiesc sa ne luam masuri de siguranța cand plecam la drum. De altfel, școlile vor…

- Bucureștenii au parte de mai multe zile geroase, in care sunt așteptate și ninsori viscolite. ANM a anunțat acum prognoza meteo pentru București pentru perioada 25 februarie – 1 martie. In aceasta perioada, Capitala se va afla sub cod portocaliu de ninsori și viscol , precum și sub avertizare de ger…

- Scolile din judetul Constanta vor fi inchise luni. In urma ședinței de la Prefectura Constanța, de duminica, 25 februarie a fost instituit Comandamentul Județean pentru Situații de Urgența. Codul portocaliu care intra in aceasta noapte in vigoare a dus la luarea deciziei de a suspenda cursurile pentru…

- Iarna grea loveste Romania. Un val de ninsori viscolite, insotite de frig patrunzator, pun stapanire pe sud-estul tarii. De luni dimineata, de la roa 10.00 si pana marti, 27 februarie, ora 14.00, Calarasiul se afla sub avertizare de cod portocaliu de ninsori.

- Vremea se va raci semnificativ in urmatoarele zile, in Capitala, temperatura minima va ajunge si la minus 18 grade, vantul se va intensifica si va amplifica senzatia de rece si va ninge, conform prognozei speciale pentru Bucuresti, publicate de Administratia Nationala de Meteorologie. Astfel, incepand…

- PROGNOZA METEO pentru 22 si 23 ianuarie indica faptul ca vremea se va mentine rece si vor avea loc ninsori in cea mai mare parte a tarii. ANM a dat publicitații prognoza meteo pentru 22 si 23 ianuarie, zile in care cerul va avea innorari si vor fi mai ales ninsori, cu precadere in prima jumatate a zilei…

- Ninsori abundente in Capitala, pe 21 ianuarie. Jumatate din țara e afectata de ninsori și viscol, iar in București e soare și vreme placuta, ținand cont de perioada in care ne aflam. Meteorologii anunța un ciclon de aer rece, care va intra in țara sambata, pe 20 ianuarie, și ninsori abundente in sudul…

- Vremea in Romania. Traficul se desfasoara ingreunat, la nivel national, din cauza stratului de zapada, iar mai multe drumuri sunt inchise.Meteorologii au emis, joi seara, o avertizare cod galben de ninsori si viscol pentru mai multe judete din vestul si nordul tarii,.

- Vremea rea face ravagii in Europa. Din cauza vantului puternic si a ninsorilor, Germania a ajuns sa fie aproape paralizata.Furtuna a inchis multe scoli, a blocat drumuri, iar trenurile si cursele aeriene au fost operate cu intarzieri.

- Cum va fi vremea in București in intervalul 15-17 ianuarie 2018. Meteorologii au anunțat cum va fi vremea in Capitala, incepand de luni seara, de la ora 20:00, pana miercuri, ora 20:00. 15.01.2018 ORA 20 – 16.01.2018 ORA 08 Cerul va avea innorari și temporar va ninge slab – se va depune strat nou de…

- Vremea rece a pus stapanire pe o mare parte din nordul Statelor Unite. In jurul bancilor si copacilor s-au format diverse forme de gheta. Intre timp, o parte din lacul Erie din New York, a inghetat din cauza temperaturilor extrem de joase.

- Iarna adevarata loveste Romania de sarbatori. De Craciun si de Revelion vom avea parte de ninsori abundente in toate regiunile, mai putin in Bucuresti, insa fara temperaturi extrem de scazute.