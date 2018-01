Stiri pe aceeasi tema

- Ritual mai putin obisnuit in orasul San Bartolome de Pinares din Spania. Sute de oameni calare au trecut prin cercuri de foc. Spectacolul are loc anual, in ziua in care este sarbatorit Sfantul Anton, protectorul animalelor.

- Cel putin 11 persoane au fost ranite cand au incercat sa desparta doi adolescenti care incepusera o lupta cu cutite, la o scoala din centrul Rusiei. Un profesor si un elev de 16 ani au fost grav raniti. Potrivit rapoartelorcitate de corespondentul BBC, unul dintre cei doi implicati in lupta era fost…

- Un concert inedit a avut loc in orasul Kirovsk din Rusia. Un grup de cantareti din Norvegia a impresionat localnicii cu mai multe melodii cantate cu ajutorul unor instrumente muzicale create din gheata.

- Ambasadorul Olandei la Bucuresti a fost unul dintre cei sapte diplomati straini care, in urma cu doua saptamani, au dat un comunicat de presa comun in care criticau modificarile aduse de Putere pe Legile Justitiei. Ei sustineau atunci ca trebuie aparata lupta anticoruptie cu orice pret. Numai ca aceasta…

- Locuitorii Australiei au intrat in noul an, cu cele mai spectaculoase focuri de artificii din lume.Sute de mii de oameni au participat la petrecerile in aer liber organizate cu ocazia trecerii in anul 2018.

- Doi copii de 8 si 11 ani, frați, au fost legați de tatal lor cu firele de curent de la priza, pentru ca barbatul dorea sa o șantajeze emoțional pe mama lor și sa o convinga astfel sa se intoarca la ei. Pentru a fi cat mai convingator, barbatul a filmat toata scena și i-a transmis femeii imaginile,…

- Armata irakiana a instalat un sistem antitanc rusesc "Kornet-E" pe masina blindata americana Humvee. Fotografii ale hibridului, vazut in mai multe locuri unde militarii irakieni au dus lupte cu jihadistii din Statul Islamic, au aparut pe Twitter.

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta dimineata, pe E81, la cativa kilometri de Ramnicu Valcea, informeaza RomaniaTV.net. Din primele informatii un autoturism BMW care circula cu viteza foarte mare pe soseaua uda a intrat pe contrasens si a lovit frontal un TIR, ambele vehicule iesind de pe…

- Vremea rece a pus stapanire pe o mare parte din nordul Statelor Unite. In jurul bancilor si copacilor s-au format diverse forme de gheta. Intre timp, o parte din lacul Erie din New York, a inghetat din cauza temperaturilor extrem de joase.

- Armata siriana inainta joi catre provincia Idlib (nord-vest), aceasta fiind ultima zona care a scapat total de sub controlul trupelor regimului in tara cuprinsa de razboi, a indicat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de AFP. Aceasta inaintare ar putea fi indiciul…

- Victima a fost transportata de urgenta la spitalul judetean. Se pare ca barbatul ar fi consumat bauturi alcoolice si s-ar fi luat la cearta cu un vecin. Cei doi au inceput sa se ameninte cu drujbele si s-a produs gravul accident. La fata locului au ajuns de urgenta echipaje ale salvarii…

- Presa internationala prezinta proiectul PSD prin care pragul la abuzul in serviciu ar fi stabilit la 200.000 de euro drept o a doua incercare de a slabi Justitia si lupta impotriva coruptiei.

- Rebelii sirieni aflati intr-o zona strategica din apropierea frontierelor Israelului, Libanului si Siriei, au primit un ultimatum din partea armatei siriene si a organizatiei paramilitare Hezbollah sa se predea, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- UPDATE Doua persoane au murit.Grav accident petrecut pe DN 1! Trei mașini au fost implicate in tragicul accident in urma caruiau au rezultat 12 victime. Traficul e blocat, in localitatea Lugașu de Jos. „In accident au fost implicate trei autoturisme. Polițiștii rutieri se afla la fața locului…

- Circa 4.500 de cetateni rusi au plecat in strainatate pentru a lupta 'alaturi de teroristi', a anuntat marti Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) care se teme de reintoarcerea acestora in tara in conditiile in care gruparea jihadista Statul Islamic (SI) a pierdut aproape in totalitate…

- Momente dramatice surprinse de reporterii Neptun TV, la câteva minute dupa accidentul din Mamaia, când un barbat a fost spulberat de o mașina chiar pe trecerea de pietoni. Medicii se lupta sa îi salveze viața barbatului lovit în plin, în timp ce acesta traversa regulamentar. …

- Armata irakiana si Fortele de Mobilizare Populare, o grupare paramilitara irakiana, inregistreaza progrese foarte mari in luptele impotriva militantilor islamisti din nordul tarii. Anuntul a fost facut de ministrul Apararii de la Bagdad.

- Un barbat de etnie roma din judetul Bacau a speriat bolnavii si medicii de la Spitalul de Boli Infectioase „Sfanta Parascheva". Barbatul a bagat spaima in pacientele din Pavilionul 6 al spitalului dupa ce si-a injunghiat fosta concubina cu un cutit, luni dimineata, in jurul orei 04.30, chiar intr-un…

- Scenele de groaza s-au petrecut in Thailanda unde o femeie a descoperit in curtea casei sale un sarpe care cantarea 44 de kilograme. Salvatorii au reusit sa il captureze in ciuda faptului ca sarpele era foarte agresiva. Ce au vazut oamenii cand au recuperat sarpele i-a socat.

- Incendiu puternic in Oakland, SUA. Un foc puternic a izbucnit in noaptea zilei de luni și s-a raspandit pe un camp pustiu din cauza unei fisuri a unei conducte de gaz. Totodata, cauza exacta a izbucnirii incendiului nu este inca cunoscuta.

- Socant, umilitor si revoltator este ceea ce se intampla cu imobilul uneia dintre cele mai mari personalitati ale Iasului si intregii tari! Penibil este ca acesta se afla acum in administrarea Academiei Romane. Trist si dezolant este ca la nivelul conducerii nationale al acestui for se afla inclusiv…

- Un accident grav s-a produs in aceasta seara pe strada Mitropolit Varlaam din Capitala. Potrivit martorilor, un barbat a fost lovit de un automobil chiar pe o trecere de pietoni.Martorii s-au speriat de moarte, insa au sarit in ajutor. La fata locului a sosoit si un echipaj medical.

- Ministerul rus al Apararii a acuzat Pentagonul ca ii acopera in Siria pe jihadistii din Statul Islamic (SI) si a difuzat o serie de imagini pentru a demonstra acest lucru, insa dovezile „absolut convingatoare“ prezentate sunt de fapt capturi dintr-un joc video.

- Incendiile de vegetatie care au izbucnit duminica in zona de nord a Californiei fac mari ravagii. Numarul persoanelor care au decedat a ajuns la 23. Alte 285 de persoane sunt cautate de autoritati.

- Armata israeliana a demolat miercuri in Cisiordania ocupata locuința unui palestinian care a ucis pe 26 septembrie trei israelieni la intrarea intr-o colonie, inainte de a fi impușcat, a declarat un purtator de cuvant al armatei israeliene, relateaza AFP.

- Armata rusa a publicat marti imagini prezentate ca dovezi "concludente" ale faptului ca Statele Unite "acopera" gruparea Stat Islamic (SI), acestea fiind denuntate rapid de o organizatie nonguvernamentala si utilizatori ai retelelor sociale ca ingloband o captura de ecran a unui joc video, scrie…

- Gruparea jihadista Statul Islamic (SI) a preluat controlul ‘aproape total’ asupra orașului sirian Boukamal, in apropiere de frontiera cu Irak, respingand forțele regimului și pe aliații acestora la periferia acestei localitați strategice din estul țarii, a indicat sambata Observatorul Sirian pentru…

- Liderul gruparii Stat Islamic, Abu Bakr al-Baghdadi, s-ar fi aflat in orașul sirian Albu Kamal in timpul operațiunii armatei siriene și a aliaților sai de ''curațire'' a localitații din estul Siriei, a indicat vineri unul din serviciile de presa militara controlat de mișcarea șiita libaneza Hezbollah,…

- Armata siriana a anunțat joi ca a preluat controlul total asupra localitații Abu Kamal, ultimul oraș care se afla inca sub ocupația gruparii jihadiste Statul Islamic in Siria, relateaza AFP. "Unitațile forțelor noastre armate, în cooperare cu forțele paramilitare…

- Imagini scandaloase ale locuintelor de serviciu destinate medicilor din Galati au aparut in mediul online, geamurile fiind sparte, peretii plini de mucegai, iar baile de nefolosit. Primaria sustine ca urma sa igienizeze locuintele, transmite corespondentul MEDIAFAX. Totul a iesit la iveala…

- Imaginile surprinse la mai bine de 12 ore de la tragedie pe strada pe care s-a intamplat accidentul te cutremura. Trei dintre cele sase masini avariate in urma incidentului sunt inca acolo, iar fiarele arse ii fac pe unii dintre localnici sa retraiasca momentele de iad de noaptea trecuta. Mai mult,…

- Simona Halep a ales micul oraș italian Portofino pentru a petrece o vacanța liniștita alaturi de iubitul sau, a carui identitate este insa necunoscuta. Cei doi au fost surprinși plimbandu-se prin Portofino, dar și in timp ce se aflau impreuna la masa, la un restaurant din oraș. Simona Halep,…

- Victimele atentatului fugisera din fața luptelor care devasteaza aceasta provincie petroliera unde jihadiștii sunt ținta a doua ofensive diferite, una desfașurata de forțele regimului sirian, iar cealalta de o alianța arabo-kurda sprijinita de Washington.Intre morți se numara un numar neprecizat…

- Militarii americani "au lovit Statul Islamic «mai dur» in aceste ultime doua zile", a mai afirmat seful statului intr-un mesaj postat pe Twitter. "Statul Islamic da asigurari ca Animalul Degenerat care a ucis si ranit grav oameni minunati in West Side (Manhattan) era «soldatul» lor. Din aceasta cauza,…

- Brazilienii au o sarbatoare ciudata. Strazile din Rio de Janeiro au fost inundate cu cele mai bizare creaturi care pot exista.Ziua Morților a adunat sute de oameni, deghizați in cele mai inspaimantatoare creaturi, pentru a celebra sarbatoarea morților.

- Televiziunea oficiala a anunțat, potrivit EFE, ca forțele armate au reușit sa "elibereze" Deir Ezzor dupa anihilarea unui numar mare de extremiști și distrugerea armelor și echipamentelor acestora.Observatorul sirian pentru drepturile (OSDO), o organizație neguvernamentala siriana cu sediul…

- Armata siriana a preluat controlul total asupra orașului Deir Ezzor, ultimul centru urban major unde mai este prezenta gruparea jihadista Statul Islamic, a anunțat televiziunea de stat siriana vineri, relateaza AFP. "Armata anunța ca a preluat controlul total asupra orașului…

- Armata siriana a incheiat joi seara recucerirea orașului Deir Ezzor de la Statul Islamic, a anunțat organizația neguvernamentala Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO). "Orașul a ajuns sub controlul trupelor guvernamentale siriene", a declarat șeful OSDO,…

- Armata irakiana a intrat in posesia a inca trei avioane de lupta moderne F-16, ceea ce ridica la 21 numarul total al aparatelor de acest tip de care dispune, a informat joi Ministerul Apararii de la Bagdad, potrivit AFP. 'Trei avioane F-16 au sosit la baza aeriana Balad', a indicat ministerul, intr-un…

- SUA vor 'continua lupta' pentru 'a elimina amenintarea' terorista, a declarat miercuri secretarul de stat american Rex Tillerson, la o zi dupa atentatul de la New York comis de un barbat suspectat de legaturi cu gruparea jihadista Statul Islamic (SI), soldat cu opt morti si 11 raniti, relateaza AFP.…

- Cel putin patru persoane au fost ucise intr-un atac armat produs marti dupa-amiaza in apropierea unui liceu din zona Manhattan, in orasul american New York, potrivit unor surse citate de presa locala. Martorii spune ca doua camionete au intrat in coliziune, iar unul dintre soferi a coborat si a deschis…

- Fotografa Mihaela Noroc, care a lansat recent albumul ''The Atlas of Beauty: Women of the World in 500 Portraits'' (Atlasul Frumuseții: Femeile Lumii in 500 de portrete), a declarat in cadrul unui interviu publicat marți pe site-ul BBC ca bloggerii și persoanele influente au stabilit un standard…

- Strazile din capitala Mexicului au fost invadate de schelete imense. O mie de actori, dansatori și acrobați au participat la Parada organizata cu ocazia Zilei Morților. Este pentru prima data cand mexicanii au ieșit pe strazi de aceasta sarbatoare.

- Oficial, guvernul de la Beijing nu a facut livrari de rachete HJ-8 catre Kurdistanul irakian, dar se presupune ca racheta ar fi ajuns in mainile kurzilor dupa ce a fost capturata de ISIS, in 2014. Jihadiștii ar fi luat-o de la opoziția siriana, care ar fi obținut-o din Qatar. La inceput s-a…

- O femeie in varsta de aproximativ 60 de ani a murit dupa ce a cazut de la etajul unui bloc situat in cartierul Nord din Ploiesti. Deocamdata nu se stie daca este vorba despre un accident sau despre o sinucidere

- Zi ce marcheaza gloria OSTASULUI ROMAN si ii asterne jertfa vrednica in Panteonul recunostintei nationale, 25 octombrie este sarbatoarea de cinstire a celor care, prin lupta dreapta, au eliberat glia strabuna, moment de implinire a bucuriilor tuturor inaintasilor, este ziua cand armata romana si-a…