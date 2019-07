Vremea, astazi, in Maramures

Vremea ramane in continuare instabila. Dupa amiaza si seara vor cadea precipitatii in aversa, pe arii extinse. Cantitatile vor fi mai insemnate in zona de munte. Vantul va prezenta intensificari temporare, local, dar si caderi de drindina. Temperaturi maxime cuprinse intre 22 si 27 de grade, iar minine intre 9 si 14 grade. Informatii: CJSU Maramures… [citeste mai departe]