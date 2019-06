Stiri pe aceeasi tema

- Doua sute de familii cu mulți copii, persoane cu nevoi speciale și bugetari vor trece anul acesta la casa noua. Apartamentele sociale sunt construite la Glodeni, Rezina, Cantemir, Cimișlia și Cahul in cadrul proiectului de asigurare cu locuințe a paturilor socialmente vulnerabile,

- Pentru prima data din 2014, fermierii din raionul Dubasari au inceput sa lucreze fara obstacole din partea administrației separatiste terenurile agricole amplasate dupa traseul Rabnița-Tiraspol.In total, peste 5.500 de persoane dețin loturi de cealalta parte a șoselei.

- In urmatoarele doua zile, crestinii ortodocsi se vor aduna la cimitire, sa-i pomeneasca pe cei trecuti in lumea celor drepti. In amintirea raposatilor, se obisnuieste sa se dea pomene, care din pacate, sunt o mare bataie de cap, dar si un element de fala printre moldoveni.

- Hoții de locuințe si automobile s-au activat in perioada sarbatorilor. Acum o zi la Durlesti au fost sparte geamurile mai multor automobile. Dupa bani si bunuri valoroase, hoții intra si in case, si in apartamente, ramase libere cand stapanii pleaca la țara.

- Alerte frecvente cu bomba in Capitala, ieri – la Curtea de Apel. Cine sunt autorii farselor si cum sunt pedepsiti?Inca o alarma falsa cu bomba a fost ieri in Chisinau. De data asta - la Curtea de Apel.

- Agenția de Investiții a lansat programul "Export Morning". Acesta este adresat antreprenorilor moldoveni, interesați sa valorifice mai eficient oportunitațile de export pe care le ofera piețele din Uniunea Europeana, CSI și alte state.

- Pregatirea copiilor pentru clasa intai a devenit o adevarata provocare pentru parinti. In ziua de azi, cel putin cu jumatate de an inainte, parintii incep sa se preocupe de fiecare aspect.

- Deja a devenit o traditie ca autoritatile municipale sa se angajeze intr-un razboi cu spalatoriile de masini clandestine de pe malurile raului Bac. Dupa fiecare control, spalatorii revin la galeti si bureti de parca nimic nu s-ar fi intamplat.