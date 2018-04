Publicitatea online in Romania, crestere cu 15%

Stiri pe aceeasi tema

- Luna februarie s-a incheiat in Timiș cu o rata a șomajului de 1,02%, arata datele AJOFM Timiș. Rata a fost mai mare cu 0,02 punte procentuale fața de luna anterioara și cu 0,11 la suta sub valoare inregistrata la finele aceleiași luni a anului 2017. Comparativ cu luna precedenta, rata…

- Asociatia profesionistilor in investitii din Romania (CFA Romania) anticipeaza, pentru urmatoarele 12 luni, o rata medie a ROBOR, cu scadenta la trei luni, de 3,13%, un curs de schimb de 4,7651 lei pentru un euro si o rata a inflatiei in crestere, reiese din Indicatorul de Incredere Macroeconomica pentru…

- Nivelul Dunarii a depasit, luni, cotele de atentie la Gruia (Mehedinti), Calafat si Bechet (Dolj), cu pana la 8 cm, iar tendinta este de crestere, informeaza Administratia Bazinala de Apa (ABA) Jiu. Potrivit acesteia, in urmatoarele 24 de ore, debitul Dunarii la intrarea in tara (sectiunea Bazias),…

- Constantin Vasilache Comoditatea și lipsa de informare pot dauna foarte grav portofelului. In fiecare an, pe 15 martie este sarbatorita Ziua Mondiala a Drepturilor Consumatorilor. Deviza actualei ediții este “Crearea unei piețe online echitabile și sigure”. Potrivit reprezentanților Comisariatului Județean…

- Economia moldoveneasca a inregistrat, in anul 2017, o crestere robusta de 4,5%, comparativ cu 2016. Rezultatul inregistrat este peste asteptarile Ministerului Economiei, care prognoza un avans de pana la 3,5 la suta.

- Comertul online din Romania a avut anul trecut cea mai spectaculoasa crestere din Uniunea Europeana, insa, cu toate acestea, nu am reusit sa le prindem din urma pe celelalte state la capitolul „Cifra totala de afaceri in comertul digital”.

- Deficitul comercial, in crestere: 775 de milioane de euro in ianuarie Conform datelor comunicate luni de Institutul National de Statistica - INS, decalajul dintre importuri si exporturi - deficitul balantei comerciale - in luna ianuarie 2018 a fost de 775 de milioane de euro, mai mare cu 169,8…

- * Bursa japoneza a inchis sedinta de luni in crestere cu 1,65%, indicele principal Nikkei-225 a ajuns la valoarea de 21.824,03 puncte, in crestere cu 354,83 puncte, comparativ cu valoarea inregistrata la inchiderea sedintei precedente, transmite Kyodo. * Seul - Bursa sud-coreeana a incheiat…

- Desi sunt publicate trimestrial, datele privitoare la PIB nu mai ofera o imagine completa asupra activitatii economice, sustine Thomas Straubhaar, economist elvetian, profesor de relatii economice internationale la Universitatea din Hamburg, intr-o opinie publicata pe Deutsche Welle. Din…

- Valoarea totala a creditelor restante in lei ale populatiei si firmelor, inregistrata in luna ianuarie 2018, se cifreaza la 4,904 miliarde de lei, in crestere cu 2,55% fata de suma raportata in decembrie 2017, iar restantele la creditele in valuta au urcat cu 0,11%, la 4,394 miliarde de lei (echivalent),…

- Hello Hungry, grupul bulgar care detine platforma BGmenu.com - cel mai mare serviciu de comenzi de mancare online si de catering din Bulgaria - si platforma locala Oliviera.ro, a fost achizitionata de Takeaway.com, unul dintre cei mai mari jucatori de pe piata de comenzi online de mancare…

- Volumul importurilor si exporturilor Moldovei a crescut cu aproape o cincime in 2017, in conditiile in care comertul cu pietele europene ia locul celui cu Comunitatea Statelor Independente, potrivit Balkan Insight. In volum, comertul exterior al Moldovei a crescut cu aproape 20% in 2017,…

- Bitcoin a ajuns luni, in a patra zi de crestere consecutiva, la valoarea de 11.134 dolari, o crestere de 57% fata de minimele atinse la inceputul lunii februarie. Bitcoin si-a depasit rivalii ripple, etherium si litecoin, care au inregistrat cresteri mai mici de 4%. Mondele virtuale…

- Eugen si Teo Sipos sunt doi frati antreprenori din Ramnicu Valcea care au decis sa-si extinda afacerea dezvoltandu-se si in mediul online. In urma cu sase ani acestia vindeau produse cosmetice profesionale doar in 10 judete din sudul si vestul tarii. In 2012 s-au hotarat sa-si extinda aria de vanzari,…

- Conpet Ploiesti (COTE), transportator national de titei prin conducte si cai ferate, a raportat anul trecut afaceri de 376,66 milioane lei, in scadere cu 1,3% comparativ cu 2016, iar profitul net a crescut cu 3%, la 73,66 milioane lei, potrivit raportului fianciar preliminar. Veniturile…

- * Bursa japoneza a inchis sedinta de joi in crestere cu 1,47%, indicele principal Nikkei-225 a ajuns la valoarea de 21.464,98 puncte, in crestere cu 310,81 puncte, comparativ cu valoarea inregistrata la inchiderea sedintei precedente, transmite Kyodo. * Singapore - Bursa din Singapore a incheiat…

- * Bursa japoneza a inchis sedinta de marti in scadere cu 0,65%, indicele principal Nikkei-225 a ajuns la valoarea de 21.244,68 puncte, in scadere cu 137,94 puncte, comparativ cu valoarea inregistrata la inchiderea sedintei precedente, transmite Kyodo. * Seul - Bursa sud-coreeana a incheiat…

- Numarul celor care fac cumparaturi pe internet este in continua crestere, iar piata de cadouri online a crescut cu 84% in 2017, fata de anul 2015, arata un studiu bazat pe datele furnizate de Google si realizat de agentia TargetWeb, remis, luni, AGERPRES. Aceasta crestere este in trend cu evolutia comertului…

- * Bursa japoneza este inchisa luni cu prilejul unei sarbatori publice, informeaza Reuters. * Seul - Bursa sud-coreeana a incheiat sedinta de luni in crestere cu 0,91%, indicele principal Kospi a ajuns la valoarea de 2.385,38 puncte, in crestere cu 21,61 puncte comparativ cu valoarea inregistrata…

- In anul 2017, exporturile si importurile au crescut cu 9,1%, respectiv cu 12,2%, comparativ cu anul 2016. Exporturile FOB au insumat 62,641 miliarde euro, iar importurile CIF au insumat 75,596 miliarde euro. Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) in anul 2017 a fost de 12,955 miliarde euro, mai…

- In 2016, exporturile au crescut cu 5,1% fata de anul anterior, pana la 57,39 miliarde euro, in timp ce importurile au urcat cu 7%, la 67,34 miliarde euro. In urma acestei evolutii, deficitul comercial al Romaniei a fost anul trecut de 12,96 miliarde euro, in crestere cu 30% fata de nivelul…

- Exporturile de marfuri romanesti au avansat anul trecut cu 9,1% fata de anul anterior, pana la 62,64 miliarde euro, ritm sub cel al importurilor, iar deficitul comercial a continuat sa creasca, arata datele publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). In 2016, exporturile au crescut…

- New York Times a inregistrat in al patrulea trimestru al anului 2017 o noua crestere a numarului de abonati la editiile sale online, care a ajuns acum la 2,64 de milioane de cititori, in crestere cu 41,8% intr-un an, relateaza AFP. Dupa ce s-a confruntat cu o incetinire clara dupa investitura lui Donald…

- Inflatia in luna ianuarie ar putea fi de 4%, iar in primul semestru va ajunge la 5%, urmand a decelera pana la 3,5% spre finalul anului, sustiInflatia in luna ianuarie ar putea fi de 4%, iar in primul semestru va ajunge la 5%, urmand a decelera pana la 3,5% spre finalul anului, sustin reprezentantii…

- Grupul City Grill a inregistrat, in 2017, o cifra de afaceri de 33,7 milioane euro, in crestere cu 11% fata de anul precedent. Motoarele cresterii cifrei de afaceri au fost investitiile in tehnologie, eficientizarea operatiunilor si deschiderea a doua noi restaurante. Valoarea totala a investitiilor…

- Valoarea debitului Dunarii, la intrarea in tara, va continua sa ramana peste media multianuala a lunii februarie, si va ajunge in urmatoarea saptamana pana la 7.400 mc s, reiese din prognoza de specialitate, publicata de Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor INHGA , informeaza Romania…

- Romanii au tranzactionat anul trecut peste 57 milioane de euro prin intermediul serviciului online TransferGo, in crestere cu 60% fata de 2016, comunitatile din diaspora efectuand lunar peste 11.000 de tranferi, cu 40% mai multe decat in anul anterior. Valoarea medie a fiecarei tranzactii…

- Bucuresti, 4 feb /Agerpres/ - Comisia Nationala de Prognoza (CNP) a revizuit in crestere la 6,1% proiectia privind avansul Produsului Intern Brut (PIB) in acest an, in varianta de iarna a Prognozei pe termen mediu 2017 - 2021, dupa ce, in toamna, institutia estima o crestere economica de 5,5% pentru…

- „Un procent record al directorilor generali sunt optimisti in ceea ce priveste mediul economic la nivel mondial, cel putin pe termen scurt. Aceasta este una dintre concluziile cheie ale celei de-a XXI-a editii anuale a studiului Global CEO Survey, realizat de PwC, care sondeaza perceptiile a aproape…

- Participarile la targurile de turism sunt printre singurele masuri de impact in dezvoltarea incomingului, insa un demers de promovare sustinut facut de autoritatea de stat ar putea atrage o crestere interesanta a investitorilor care sa parieze pe destinatia Romania. "Din pacate, la targuri…

- Conform unui studiu realizat de o companie de consultanta imobiliara, volumul investitiilor imobiliare in Romania in anul 2017 este estimat la un miliard de euro, valoare cu aproape 10% mai mare decat cea inregistrata in 2016 (890 milioane euro). Valoarea reprezinta 8% din totalul consemnat in regiunea…

- Criptomoneda Ripple a inregistrat cea mai rapida crestere in popularitate, dupa ce mai multi jucatori mari din pietele financiare, precum UBS sau MoneyGram au anuntat ca vor integra moneda digitala in serviciile lor. Criptomoneda Ripple a fost considerata in urma cu o luna „urmatorul…

- Regulamentul GDPR (General Data Protection Regulation) va schimba regulile de protectie a datelor iar acestea vor afecta toate firmele in special site- urile si magazinele online. Din 24 mai 2018, folosirea datelor utilizatorilor se va modifica radical. Cu alte cuvinte, proprietarii de magazine online…

- * Bursa japoneza a inchis sedinta de vineri in crestere cu 0,19%, indicele principal Nikkei-225 a ajuns la valoarea de 23.808,06 puncte, in crestere cu 44,69 puncte, comparativ cu valoarea inregistrata la inchiderea sedintei precedente, transmite Kyodo. * Seul - Bursa sud-coreeana a incheiat…

- Criptomoneda BitConnect a inregistrat o crestere de 382% peste noapte, dupa ce ieri piata criptomonedelor a inregistrat o prabusire devastatoare pentru multi investitori. Potrivit platformei coinmarketcap.com, valoarea unui BitConnect (BCC) este de 41,77 dolari, ajungand la o capitalizare…

- CURSUL VALUTAR. Banca Nationala a României (BNR) a anuntat, marti, un curs de 4,6599 lei pentru un euro, în crestere 3,43 bani, respectiv cu 0,74% fata de ziua precedenta, moneda nationala ajungând astfel la cea mai slaba valoare din istorie. CURSUL VALUTAR. CURSUL VALUTAR.…

- Incepand cu anul 2018, mai multe declaratii fiscale vor trebui depuse, obligatoriu, prin intermediul internetului. Potrivit Ordinului 2.326/2017 al presedintelui ANAF, din acest an vor trebui depuse online nu mai putin de 13 declaratii fiscale. Declaratii Astfel, vor fi depuse online:…

- * Bursa de pe Wall Street a deschis sedinta de vineri in crestere, dupa publicarea unor date statistice peste asteptari privind vanzarile cu amanuntul in luna decembrie. Indicele Dow Jones Industrial Average s-a apreciat cu 0,42%, ajungand la valoarea de 25.681,17 puncte, in crestere cu 106,44 puncte…

- Valoarea cumparaturilor online a ajuns la 2,8 miliarde de euro in 2017, cu peste 40% mai mult decat in 2016, cand s-au inregistrat in jur de 1,8 – 2 miliarde de euro. Acest lucru ar insemna ca romanii au cheltuit, in medie, 7,67 milioane de euro in fiecare zi din an pentru cumparaturi prin internet,…

- Piata de capital romaneasca a avut un an foarte bun, iar daca bursa ar fi un barometru, am putea spune ca economia romaneasca a duduit in 2017, a declarat, ieri, presedintele Bursei de Valori Bucuresti (BVB), Lucian Anghel, intr-o conferinta de presa, potrivit Agerpres. „Daca bursa ar fi un barometru…

- In luna noiembrie a anului trecut, exporturile de marfuri romanesti au avansat cu 8,9% fata de aceeasi luna a anului anterior, pana la 5,79 miliarde euro, ritm sub cel al importurilor, iar deficitul comercial a continuat sa creasca. Importurile au avansat in noiembrie cu 11,8% fata de aceeasi luna a…

