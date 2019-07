(Publicitate) Mucegaiul în locuință – cum scapi și cum previi apariția sa Cu o vechime de peste 25 de ani de activitate pe piața materialelor de construcții, AdePlast este cel mai important producator roman cu patru platforme industriale situate in Oradea, Ploiești, Roman și Ișalnița, care se bucura de multiple recunoașteri in intreaga Europa. Inconveniențele termice pot aduce și disconfort in locuința. Tamplaria termoizolanta, umiditatea sau incalzirea insuficienta a casei sunt cateva din cauzele care pot duce la apariția igrasiei. AdePlast produce vopsele de interior de inalta calitate, concepute special pentru a preveni astfel de situații și pentru a aduce un plus… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cu o vechime de peste 25 de ani de activitate pe piața materialelor de construcții, AdePlast este cel mai important producator roman cu patru platforme industriale situate in Oradea, Ploiești, Roman și Ișalnița

- Serviciile foodpanda, platforma de food ordering din Romania, acopera circa 45% din populația urbana a țarii, raportat la cifrele furnizate de Institutul Național de Statistica. In prezent, platforma opereaza in 15 orașe mari din țara (București, Cluj-Napoca, Timișoara, Brașov, Iași, Constanța, Sibiu,…

- ''Smart Start USA continua, saptamana viitoare, al doilea turneu de promovare a programului și prezentare a platformei.Luni, mediul de afaceri din Ploiești se va afla in dialog cu echipa de proiect Smart Start USA pentru a se familiariza cu avantajele obținute prin programul Smart Start USA și oportunitațile…

- Nimic nu este mai frumos decat o casa organizata și amenajata armonios, astfel incat toate elementele de decor sa se imbine exhilibrat. Design-ul interior este cel care se ocupa de crearea unei identitați vizuale și reflectarea acesteia in proiectul de amenajare interioara a unei locuințe, a unui centru…

- Prezentatorul de televiziune Dani Oțil a starnit vii reacții in mediul online dupa ce s-a afișat imbracat in costum de preot. Apariția prezentatorului de la matinalul de la Antena 1 i-a uimit pe fanii din mediul online ai acestuia. "Bunica m-a vrut popa ?", a scris el in dreptul imaginii postate pe…

- Scandalul de la compania AdePlast s-a domolit, pentru moment, dar este departe de a fi incheiat. Astazi, in zi de salariu, firma cu sediul central in Corlatești (Prahova) și-a achitat obligațiile financiare fața de angajați. Oamenii de pe platforma de la marginea Ploieștiului au mers in biroul directorului…

- Adeplast este o firma imensa de adevizi, polistiren și vopsele, cu 92 de milioane de euro cifra de afaceri in 2018. Pe 9 februarie 2019, fondatorul și patronul Adeplast, Marcel Barbuț, a murit de cancer la 62 de ani. Cand s-a citit testamentul, cei trei baieți, Alexander Michael (29 de ani), (Thomas…

- Un minor in varsta de 16 ani din Zalau a provocat un grav accident rutier, duminica, 14 aprilie, in jurul orei 2.00. Conform politistilor, tanarul conducea autoturismul pe Drumul Comunal 70A, iar in localitatea Singeorgiu de Meses, pe un sector de drum in aliniament, carosabilul fiind umed, a pierdut…