(Publicitate) Film 4 Fun “Caldura mare mon cher, caldura mare!” … dar la cea de a-XI-a ediție a festivalului Film 4 Fun, ne vom racori cu o portie zdravana de buna dispoziție, in perioada 1- 4 august 2019, la Sinaia! Proiecțiile filmelor vor avea loc la Cazino Sinaia și Cinema Carpati. Parcul Ghica din centrul orașului va fi gazda concursului de cultura cinematografica, urmat de spectacolul “Street Dance”. Centrul Cultural Carmen Silva va gazdui o proiecție de film pentru copii, urmata, pentru prima data in Festivalul Film4Fun, de un atelier de benzi desenate susținut de autorul de benzi desenate Mihai Ionuț Grajdeanu.… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

