- iCEE.fest – Interactive Central and Eastern Europe Festival – lanseaza un nou concept si brand in acest an, UPGRADE 100, iar una dintre cele mai importante 11 verticale de continut ale evenimentului care va avea loc la Bucuresti, pe 13 si 14 iunie, este eHEALTH & MEDTECH. Acum 150…

- Acum 150 de ani, un om putea spera ca va trai, in medie, 40 de ani. Azi, durata de viața ca medie globala este peste 71 de ani. Progresul tehnologic exponențial va duce aceasta cifra la peste 100 de ani, foarte curand – spun experții.

- Festivalul – care va avea loc in 13 si 14 iunie - a anuntat azi o agenda complexa, ce cuprinde mai multe evenimente in paralel, scrie news.ro. Un eveniment de digital & tech cu speakeri-vedeta precum Salim Ismail – co-fondator „Singularity University", cunoscutul futurolog Matthew Griffin,…

- BUCUREȘTI, 15 mai – Sputnik, Georgiana Arsene. Veștile proaste legate de starea de sanatate a îndragitului cântareț Mihai Constantinescu nu se mai opresc. Starea de sanatate a artistului s-a agravat în ultimele ore. Acesta este acum în moarte cerebrala, dupa ce…

- Reactie imediata a PSD, dupa ce presedintele Klaus Iohannis a publicat, luni, o imagine a carții sale, pe Facebook, cu mesajul ”Tu Ești EU.RO”. Domeniul de internet "tuestieu" a fost luat de social-democrati, PSD reactionand, astfel, dupa ce, in week-end, liberalii au furat domeniul PSD de campanie,…

- ''Suntem decisi sa punem in aplicare o taxa asupra celor mai mari intreprinderi din mediul online pentru a aduce mai multa justitie si eficacitate in sistemul fiscal international'', a spus Bruno Le Maire, reactionand astfel la declaratiile facute joi de secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo.…

- Lantul hotelier Marriott International Inc. a anuntat luni ca in urmatorii trei ani intentioneaza sa deschida peste 1.700 de hoteluri la nivel mondial, sa isi recompenseze actionarii cu 11 miliarde de dolari si sa ajunga la un profit de 8,50 dolari pe actiune, transmite Reuters. Cu ocazia…

- Nunta este un eveniment important din viața noastra, iar organizarea ei devine extrem de solicitanta, necesitand foarte multa atenție. Și, tocmai pentru ca vorbim despre ceva ce trebuie sa fie memorabil, pentru experiențele pe care le au invitații, sau amintirile de dupa, trebuie sa acordam o atenție…