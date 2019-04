(Publicitate) Care sunt caracteristicile echipamentelor de protectie si ce rol trebuie sa indeplineasca? O mare parte din persoanele care se afla in campul muncii, alaturi de studenti sau vizitatori, sunt obligate sa poarte echipamente de protectie, pentru a se feri de potentialele riscuri. Obligatia de a furniza echipamente de protectie pentru lucratori este a angajatorului, care trebuie sa respecte intocmai normele legislative, prevenind in acelasi timp si orice fel de riscuri care se pot solda cu accidentari. Ierarhia controlului riscurilor la locul de munca propune o ultima pozitie pentru echipamentele de protectie, in urma altor metode, precum eliminarea unui risc sau substituirea acestuia.… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

