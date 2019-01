(Publicitate) Ai grija ce buchete de trandafiri oferi! Fiecare culoare transmite un alt mesaj Trandafirii – cele mai bine vandute flori, dar si cele care transmit cele mai multe semnificatii. In functie de ce buchet de trandafiri oferi, poti sa transmiti atat de multe lucruri. Unii spun ca sunt mai expresivi decat o mie de cuvinte, insa trebuie sa ai grija ce culoare oferi. Semnificatiile sunt diferite, iar o alegere nepotrivita poate sa schimbe la 180 de grade mesajul din spatele gestului tau. Buchete de trandafiri rosii Daca exista ceva in aceasta lume care sa reprezinte dragostea, atunci este vorba despre trandafirii rosii. Acestia sunt simbolul dragostei, al pasiunii si focului dintr-o… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

