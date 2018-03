Stiri pe aceeasi tema

- BUCUREȘTI, 9 mart — Sputnik, Daniel George Nistor. Companiile românești au disparut aproape cu totul din industria alimentara, fabricile fiind închise sau preluate de mari grupuri straine din domeniu. "Firmele românești sunt discriminate, dar nu de multinaționale,…

- Treisprezece cetateni irakieni si iranieni care incercau sa intre ilegal in Romania, ascunse in mai multe microbuze ce veneau din Turcia, au fost oprite la Punctul de Trecere a Frontierei Negru Voda, de politistii romani si bulgari, in cadrul unei actiuni de combatere a migratiei ilegale.

- UEFA a oficializat schimbarile stabiliite pentru urmatoarele trei stagiuni. De la 22 a crescut la 26 numarul echipelor admise direct in faza grupelor, cate patru din Anglia, Spania, Italia și Germania, cate doua din Franța și Rusia și cate una din țarile de pe locurile 7-10 in topul coeficienților,…

- Valoarea maxima a unui tichet de masa a fost majorata. Valoarea bonurilor de masa a crescut din nou, iar angajatorul poate opta pentru valoarea de 15,09 lei, urmând sa ajunga și la valoarea de 20 de lei. ”Firmele cu marje…

- „Ma numesc Bratu Geanina Ionelia, sunt studenta la Facultatea de Geografie si am varsta de 20 de ani. La fel ca toți oamenii, sunt o persoana ambițioasa și cu vise marețe, dar trec prin cea mai grea perioada a vieții mele. Ma regasesc…

- PNL susține ca datele economice arata ca guvernul nu va putea sa faca fața cheltuielilor bugetare, iar in aceasta situație, liberalii se aștepta ca de la vara PSD sa decida majorarea taxelor și impozitelor. Senatorul Iulian Dumitrescu, prim-vicepresedinte PNL, sustine ca PSD va fi obligata sa apeleze…

- O noua actiune marca AIESEC Galati a strans in holul Universitatii "Dunarea de Jos" din Galati voluntari din sase tari, dar si elevi din clasele 1-8 de la scolile galatene. Studenti, elevi de liceu, absolventi sau masteranzi, voluntarii au venit prin programul AIESEC din Brazilia, Spania, Egipt, Turkmenistan,…

- Un barbat de 63 de ani din Barlad, judetul Vaslui, care traia de mai multi ani in Turcia, a fost declarat mort de instantele de judecata din Romania. Sotia a solicitat declararea judecatoreasca a mortii aratand ca barbatul nu a mai dat niciun semn de 17 ani.

- Politistii de frontiera giurgiuveni au descoperit, intr-un autoturism condus de un cetatean roman, peste 1.500 de parfumuri, inscriptionate cu numele unor firme cunoscute. Oamenii legii suspecteaza ca acestea sunt contrafacute iar romanul incerca sa le introduca ilegal in țara. Politistii de frontiera…

- Reliu Constantin Barladeanul Reliu Constantin, expulzat recent din Turcia dupa 25 de ani petrecuți la Istanbul, s-a trezit… mort in Romania. Familia i-a facut pomana in urma cu aproape doi ani, iar soția s-a recasatorit, stabilindu-se in Italia. Acum, barbatul iși cauta identitatea in instanța. S-a…

- Turcia si Statele Unite ale Americii au decis "sa stabileasca mecanisme" pentru a normaliza relatiile dintre ele, a spus vineri ministrul turc de Externe, Mevlut Cavusoglu, dupa saptamani de retorica antiamericana din partea Ankarei, relateaza Reuters. Totodata, Turcia a propus Statelor Unite ca trupele…

- Seful diplomatiei americane Rex Tillerson a avut o lunga intalnire si discutii "productive" joi seara la Ankara cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan pentru a incerca sa detensioneze relatiile devenite explozive de mai multe saptamani din cauza ofensivei Ankarei impotriva unei militii kurde siriene…

- Secretarul american al Apararii Jim Mattis a facut apel catre Turcia sa se concentreze pe lupta contra militantilor ISIS din Siria, conform unui comunicat al Pentagonului, citat de Reuters, scrie news.ro.Relatiile dintre SUA si Turcia, tari aliate in cadrul NATO, au devenit reci in urma intereselor…

- Creșterea economica record din tarile Europei Centrale si de Est ar putea fi atins apogeul în ultimul trimestru al anului trecut, scrie prestigioasa platforma de analize economice Bloomberg.

- In 2017, turiștii romani ar fi trebuit sa primeasca din partea companiilor aeriene despagubiri de aproximativ 12 milioane de euro, din cauza intarzierilor sau anularii curselor. In cursul anului trecut, cele mai multe intarzieri și anulari s-au inregistrat in cazul zborurilor catre Turcia. Pe tot parcursul…

- Marti a avut loc la Viena tragerea la sorti a partidelor din sferturile de finala ale Cupei EHF la handbal feminin. Romania are doua reprezentante in aceasta faza a competitiei: SCM Craiova se va duela cu Handball Club Lada (Rusia), in timp ce HC Zalau o va intalni pe Kastamonu Belediyesi GSK (Turcia).…

- Jucatoarea poloneza de tenis Agnieszka Radwanska a invins-o pe Mona Barthel (Germania) cu 3-6, 6-3, 7-5, luni, intr-un meci din runda inaugurala a turneului WTA de la Doha (Qatar), dotat cu premii totale de 3.173.000 dolari. Urmatoarea sa adversara va fi invingatoarea dintre Cagla Buyukakcay…

- Mevlut Cavusoglu, ministrul de Externe al Turciei, a declarat, luni, ca relatiile dintre Ankara si Washington au ajuns intr-un ”punct critic” din cauza sustinerii pe care o acorda Statele Unite kurzilor din Siria, relateaza site-ul agentiei Anadolu. ”Relatiile cu Statele Unite sunt intr-un…

- Cand ai asemenea cresteri economice, sa nu stai la limita de 3% a deficitului public, ci sa incerci sa te situezi mai jos", a atentionat Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu. "Am salutat faptul ca Guvernul a tinut deficitul sub nivelul de referinta de 3% si acest lucru a dus la mentinerea…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, susține ca Romania va primi, in perioada 2018 – 2019, un numar de 109 refugiati de origine siriana, aflati provizoriu in Turcia. ”Aceasta hotarare este luata conform cotei de relocare stabilita prin deciziile Comitetului pentru relocarea refugiatilor din…

- Schimburile comerciale dintre Romania si SUA au crescut in anul 2017 cu 18,5%, fata de 2016, ajungand la 3,149 miliarde de dolari, informeaza Ambasada Romaniei in Statele Unite ale Americii, citand informatii...

- Romania va primi, in perioada 2018 - 2019, un numar de 109 refugiati de origine siriana, aflati provizoriu in Turcia, a anuntat joi purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, intr-o conferinta de presa la Palatul Victoria. Potrivit acestuia, in sedinta de Guvern de joi a fost adoptata…

- „Noi suntem intr-o situatie dificila pentru ca avem propria criza in Romania, cu inflatie, dobanzi mai mari, deficite mai mari, o economie fragila (...), dar s-ar putea sa nu fim ocoliti. Principalele efecte se vor vedea intr-o depreciere a cursului, o crestere a preturilor, dobanzi mai mari si,…

- Presedintele Comisiei economice din Senat, liberalul a declarat, marti, pentru MEDIAFAX, ca Romania are o economie fragila, dar s-ar putea sa nu fie ocolita de efectele generate de caderea marilor burse, afirmand ca acestea se vor vedea in deprecierea cursului si cresterea preturilor.

- Alianta Nord-Atlantica si lideri ai tarilor baltice au exprimat preocupari si au cerut clarificari Rusiei, dupa ce Moscova a dispus instalarea de sistemele de rachete Iskander in enclava rusa Kaliningrad. "Este vorba de o situatie foarte grava... Instalarea sistemelor de rachete este in mod…

- ''Suntem angajati in consolidarea si aprofundarea relatiei bilaterale, in baza Parteneriatului Strategic romano-ungar. (...) Suntem interesati de aprofundarea cooperarii sectoriale, in baza proiectelor realizate sau in curs de derulare, indeosebi in domenii precum energia sau infrastructura, precum…

- Tuncay Ozturk, fostul soț al Andreei Marin, a fost cat se poate de bine dispus la o importanta gala sportiva de decernare a unor premii. La un an de cand s-a pronunțat divorțul de Andreea Marin , Tuncay Ozturk iși traiește intens viața. Insoțit de mai mulți amici, fizioterapuetul turc a fost prezent…

- Conducatorul clubului FC Viitorul, Gheorghe Hagi, s-a declarat dezamagit de modul in care a fost tratat fiul sau la Fiorentina, precum si de afirmatiile facute de antrenorul echipei italiene, Stefano Pioli, care a spus ca lui Ianis Hagi i-a lipsit rabdarea. "Eu sunt dezamagit de ce s-a intamplat…

- Firmele si alti operatori economici care vor sa faca afaceri cu produse bio trebuie sa se inregistreze in sistemul de agricultura ecologica la Directiile Agricole Judetene (DAJ) - se arata in Ghidul privind comercializarea produselor agroalimentare ecologice, realizat de un consilier dintr-o primarie…

- Astazi, la ședința Consiliul Local al Municipiului Hunedoara a fost aprobat proiectul de hotarare prin care Mihaela Miroiu, profesor universitar la Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative, devine „Cetatean de onoare al municipiului Hunedoara”. Inițiatorii proiectului sunt primarul municipiului…

- Romania va gazdui Campionatele Europene de haltere seniori in perioada 23 martie - 1 aprilie, competitia urmand sa se desfasoare la Bucuresti dupa ce Albania a anuntat ca nu o mai poate organiza din cauza unor probleme administrative. Aceasta este a doua modificare efectuata de Federatia Europeana de…

- De la Marea Baltica la Marea Neagra, in primavara anului 1937, domnea acelasi curent de ingrijorare fata de evolutia politica de pe batranul continent. Pe atunci vecine, Romania si Polonia au renuntat la orgolii pentru a relua „Alianta inimilor“ facuta de regele Ferdinand cu liderul Poloniei interbelice.…

- Valerica Gaman viseaza sa revina la naționala: ”Sper in continuare sa joc pentru Romania, sunt inca tanar”. Valerica Gaman va juca la FCSB, dupa ce a semnat, in urma cu cateva zile, un contract pe urmatorii doi ani cu gruparea bucureșteana. Fundașul de 28 de ani este convins ca prin aceasta mutare va…

- Filmarile pentru cel mai nou serial produs si regizat de Ruxandra Ion, “Fructul oprit”, care se difuzeaza lunea de la ora 20.00, la Antena 1, s-au desfasurat in locatii spectaculoase din Romania si Turcia. Pentru noua productie autohtona ajunsa din 15 ianuarie pe micile ecrane, platourile de filmare…

- In ultimul amical pe care il avea programat in stagiul de pregatire din Antalya, Juventus Bucuresti a obtinut tot o remiza, astfel ca va reveni in tara cu o victorie si doua egaluri. Dupa 2-0 cu FC Taraz (Kazahstan) si 1-1 cu FC Kamza (Albania), echipa pregatita de Marius Baciu si Erik Lincar a…

- Premierul Bulgariei, Boiko Borisov, a exprimat vineri dorinta presedintiei bulgare a Consiliului Uniunii Europene de ''normalizare'' a relatiilor cu Turcia vecina, ''fara a ascunde problemele'', relateaza AFP. ''Trebuie sa normalizam relatiile cu…

- Firmele din Romania ar trebui sa-si creasca gradul de capitalizare, iar 2018 este un an foarte bun pentru listarea la bursa, considera presedintele Asociatiei Analistilor Financiar-Bancari din Romanie (AAFBR), Iancu Guda. "Este foarte important ca firmele active in Romania sa-si creasca gradul…

- Mijlocasul echipei Anderlecht, Nicolae Stanciu, a marcat cel mai frumos gol al echipei nationale a Romaniei, din anul 2017, in meciul amical castigat impotriva selectionatei din Chile, scor 3-2, conform unui sondaj realizat de site-ul frf.ro. La inceputul lunii decembrie, site-ul frf.ro…

- Fota remarca, intr-un interviu acordat Ziare.com, ca "se schimba ecuația est-vest in zona Marii Negre", Estul nemainsemnand doar Rusia, ci și China. Mai mult, Romania este definita in studiile de specialitate ca "frontline state", ceea ce inseamna ca, daca va incepe un razboi cu Rusia, acesta "va…

- Noua companie de turism Need Tour va oferi, in anul 2018, curse charter de vacanța din Suceava catre Turcia, in Antalya, dar și catre Egipt.Tour operator cu renume in Turcia, Need Tour s-a lansat in mod oficial pe piata de turism din Romania printr-un eveniment care a avut loc la Poiana Brașov, in ...

- Situatia actuala a companiilor germane din Romania este buna si asteptarile pe termen scurt in ce priveste evolutia propriei companii sunt optimiste, dar, comparativ cu sondajul din toamna anului 2016, procentul celor care vad o inrautatire a situatiei conjuncturale pe termen mediu a crescut puternic…

- Trei firme de exercițiu de la Colegiul Economic „Dionisie Pop Martian” din Alba Iulia au participat la prima ediție a Targului Internațional al Firmelor de Exercițiu din GYOR, Ungaria, desfașurat in data de 14 decembrie. Firmele de exercitiu participante, Fresh Event SRL (prof. coordonator Furdui Amalia),…

- Staff-ul naționalei va petrece luna ianuarie in Turcia, Cipru și Spania, prin cantonamentele formațiilor din topul Liga 1. In martie e antamat un amical cu Israel. In așteptarea tragerii la sorți pentru Cupa Națiunilor, operațiune ce se va derula pe 24 ianuarie, la Lausanne, staff-ul primei reprezentative…

- Previziunea Neta de Angajare ajustata sezonier este de +17%, cea mai puternica raportata in țara noastra de la inceputul anului 2009 pana acum, imbunatațindu-se fața de intervalul ianuarie – martie 2017 cu 3 puncte procentuale. Avand in vedere ca 22% dintre angajatori prognozeaza o creștere…

- „Aproape ca e mai ieftin sa te incalzesti cu energie electrica, decat cu lemne”, spune un pensionar din cartierul aradean Parneava, care a platit 4.500 de lei pentru mai putin de 15 metri steri de lemne de foc, care ii ajung doar daca iarna nu va fi una grea. La fel considera tot mai multi aradeni…