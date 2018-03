Stiri pe aceeasi tema

- Ordonanța de Urgența privind Declarația Unica a fost publicata in Monitorul Oficial, a anunțat Ministerul Finanțelor, vineri seara, pe Facebook. Depunerea Declarației Unice are ca termen 15 iulie.

- Ordonanta de Urgenta nr. 18/2018 care reglementeaza mecanismul de declarare si plata a impozitului pe venit si a contributiilor sociale datorate de persoanele fizice a fost publicata vineri in Monitorul Oficial, anunța ministerul Finanțelor, pe pagina sa de Facebook.

- Guvernul a adoptat in sedinta de joi proiectul de Ordonanta de Urgenta privind declaratia unica pentru plata contributiilor, scrie Hotnews. 0 0 0 0 0 0

- Declarația unica, pe agenda Guvernului de joi. Premierul Viorica Dancila a anunțat, la inceputul ședinței Executivului, ca persoanele care trebuie sa plateasca impozitul pe venit, vor completa un singur formular, anual, care va putea fi depus și online. Termenul pentru depunerea declarației unice, pentru…

- Marian Paun a fost eliberat, miercuri, din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritatii pentru Reforma Feroviara, in locul lui fiind numit Gigi Gavrila, conform deciziilor premierului Viorica Dancila, publicate miercuri in Monitorul Oficial. 'Avand in vedere propunerea formulata…

- Ministerul Finantelor a publicat proiectul Declaratiei Unice prin care contribuabilii din sase categorii vor depune un singur formular la Fisc, raportandu-si veniturile si oferind astfel baza de calcul pentru impozitul pe venit si pentru contributiile sociale. Declaratia unica privind impozitul pe venit…

- Ministerul Finantelor a publicat proiectul Declaratiei Unice prin care contribuabilii din sase categorii vor depune un singur formular la Fisc, raportandu-si veniturile si oferind astfel baza de calcul pentru impozitul pe venit si pentru contributiile sociale.

- In Monitorul oficial de joi 01 Martie 2018 a fost publicat OUG nr. 8 din 22 februarie 2018 - Ordonanța de urgența privind reglementarea unor masuri in domeniul sanatați. Se remarca o corectie adusa calculului de concedii medicale - art. IV din Ordonanta!Actul normativ analizat astazi aduce mai multe…

- Rasturnare de situație! Guvernul Dancila și-a reparat o grava eroare fiscala, pentru care și-a atras numeroase critici, printr-o Ordonanța de Urgența ce a fost publicata chiar azi, in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 190.Astfel, OUG-ul se afla, la aceasta ora, in vigoare. Despre ce este vorba…

- Ordonanța prevede ca, in cazul in care contribuția de asigurari sociale (CAS) calculata dupa noul mod de calcul (adica, din ianuarie 2018 incoace) este mai mare decat cea dupa vechiul mod de calcul (10,5% din 35% x 3.131 lei), cuantumul contribuției se plafoneaza. Plafonarea este valabila…

- Guvernul a decis in ședința de joi sa puna in dezbatere publica Declarația unica privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice. Aceasta va inlocui controversatul formular 600 și alte șase declarații care trebuiau depuse pana acum. UPDATE ora 18.50: Impozitul pe venit…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca au fost identificate mai multe solutii pentru formularul 600, mentionand ca in viitor vor fi un singur formular si o singura plata, in semestrul al doilea a anului, "bazata efectiv pe cifre reale". "În momentul în care am fost învestită,…

- "Este cu totul revoltatoare situația in care a ajuns Guvernul PSDragnea 3, care alearga acum ca un apucat sa carpeasca gogoașa fiscala a mutarii contribuțiilor de la angajator la angajat, umflata peste masura. Ordonanța de Urgența 3/2018, adoptata ieri de Guvern, nu doar ca nu echilibreaza situația,…

- Ordonanta de Urgenta prin care Ministerul Finantelor incearca sa „dreaga” pierderea cauzata de mutarea contributiilor angajatilor scutiti de impozit pare a aduce cu ea niste „provocari” din punct de vedere al implementarii, arata intr-o analiza Claudia Sofianu, partener EY Romania.

- Fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu comenteaza, miercuri, intr-un mesaj pe Facebook, masurile luate in sistemul public – blocarea angajarilor, plafonarea indemnizatiilor si reducerea cheltuielilor - si afirma ca, in sanatate, acestea vor duce la decesul a ”sute si mii de oameni” in spitale…

- Protest la Ministerul Finantelor fata de Declaratia 600 Eugen Teodorovici. Foto: gov.ro. Un flashmob cu avioane din hârtie a avut loc în fata Ministerului Finantelor Publice, fata de declaratia 600. Protestatarii au realizat avioane din hartie pe care le-au trimis catre institutie. …

- Un flashmob cu avioane din hartie este anuntat pentru miercuri, in fata Ministerului Finantelor Publice, fata de declaratia 600. "Este timpul sa facem Declaratia 600 sa zboare! Este important sa ne facem vocea auzita, sa cerem o solutie definitiva la haosul creat de Declaratia 600. Vom trimite…

- Bugetul de stat va suporta o parte din contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de catre patru categorii de persoane fizice, printre care se numara cei care realizeaza activitati de creare de programe pentru calculator sau activitati de cercetare dezvoltare si inovare, insa numai daca angajatorul…

- Guvernul pregateste un proiect de Ordonanta de Urgenta pentru marirea salariilor brute ale personalului auxiliar din institutiile de stat, bugetari incadrati cu norme part-time, care, in prezent, trebuie sa plateasca taxe mai mai decat salariile nete pe care le incaseaza. Un exemplu dat…

- Presedintele Camerei Deputatilor, liderul PSD Liviu Dragnea, a precizat, marti, ca Legea Prevenirii sau a preventiei, adoptata de Guvern, a fost publicata in Monitorul Oficial, el apreciind ca acest act normativ va da o mai mare libertate companiilor. „Din acest moment, inspectorii institutiilor…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a scris, pe Facebook, o prima reactie dupa ce Legea Preventiei a fost publicata in Monitorul Oficial. Social-democratul sustine ca firmele vor fi protejate, astfel, de eventuale abuzuri ale inspectorilor veniti in control. Mai mult, Dragnea spune ca este convins ca masura…

- "Este timpul sa facem Declaratia 600 sa zboare! Este important sa ne facem vocea auzita, sa cerem o solutie definitiva la haosul creat de Declaratia 600. Vom trimite Ministrului Teodorovici declaratia 600, dar nu prin intermediul functionarilor de la ANAF, ci pe calea aerului”, scriu organizatorii pe…

- Dupa ce au promis anularea Declarației 600, autoritațile au ajuns la concluzia ca trebuie doar amanata. Nu se mai depune pana la 31 ianuarie, așa cum era pana acum legea, nici pana la 1 martie, cum era proiectul inițial de Ordonanța a Guvernului, ci pana la 15 aprilie. Numai ca, indiferent cand se depune,…

- Guvernul a aprobat miercuri Ordonanta de Urgenta privind amânarea depunerii formularului 600 pâna pe 15 aprilie. Temernul limita privind depunerea Formularului 600 se va proroga pâna la 15 aprilie, iar plata contributiilor pentru cei care obtin venituri…

- Prima sedinta a Guvernului condus de Viorica Dancila va avea loc miercuri, cand ar urma sa fie discutata o Ordonanta de Urgenta privind amanarea depunerii formularului 600 pana la sfarsitul lunii martie. In acest interval, ar urma sa fie gasita o solutie pentru eliminarea acestui formular, potrivit…

- Asigurații care vor sa beneficieze de concediu medical și de indemnizația aferenta pot obține de acum certificatul de concediu medical online, potrivit Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 99/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005. Documentul a fost…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, spune ca formularul 600 , coșmarul celor cu profesii liberale, este un ,,coșmar” care arata ,,ura de clasa” a Partidului Social Democrat. Orban susține ca fiscalitatea este data peste cap deoarece PSD a operat 261 de modificari la Codul Fiscal intr-un an de guvernare.…

- Ministerul Finanțelor cauta soluții astfel incat cei afectați de Declarația 600 sa poata efectua plați doar pe baza codului numeric personal (CNP), autoritațile analizand posibilitatea extinderii termenului de depunere pana la 25 mai sau 1 iulie, a declarat, la Parlament, Ionuț Mișa, ministrul Finanțelor.…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis joi, 18 ianuarie a.c., Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei. Conform acestei legi, Monitorul Oficial trece in subordinea Camerei Deputaților,…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) poate, in acest an, sa rețina la bugetul propriu 15% din sumele recuperate de la contribuabili, pentru a acorda premii angajaților. Reprezentanții Consiliului Național al Intreprinderilor Private Mici și Mijlocii din Romania (CNIPMMR) se tem ca noile…

- Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR) considera ca 2018 va fi anul exceselor functionarilor Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) asupra contribuabililor pentru obtinerea premiilor prevazute de Ordonanta de Urgenta nr. 116 publicata in Monitorul…

- Klaus Iohannis ataca la CCR legea care modifica OUG de infiintare a ANCOM Presedintele Klaus Iohannis a depus, luni, la CCR, o sesizare de neconstitutionalitate referitoare la legea care modifica OUG de infiintare a ANCOM, adoptata de Parlament in decembrie 2017. Potrivit sursei citate,…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis Curtii Constitutionale, luni, 15 ianuarie a.c., o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 33/2017 pentru modificarea si completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 22/2009…

- Toți angajații din invațamant primesc salariile, din 2018, in aceeași zi, respectiv data de 14 a fiecarei luni, pentru luna precedenta, odata cu schimbarea ordonatorului de credite, de la autoritatea locala, la Ministerul Educației Naționale. Salariile aferente lunii decembrie 2017 vor fi primite…

- De la inceputul acestui an a intrat in vigoare Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 103 din 14 decembrie 2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul asigurarilor sociale, publicata in Monitorul Oficial nr. 1010 partea I din 20 decembrie 2017. Actul normativ a fost…

- Societatea Nationala de Medicina Familiei (SNMF) si Federatia Nationala a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF), organizatii reprezentative la nivel national ale medicilor de familie din Romania, au transmis, joi, o scrisoare deschisa presedintelui Klaus Iohannis prin care il informeaza ca "medicii…

- Așa cum precizeaza Ministerul Finanțelor, acest demers urmarește stimularea angajaților fiscali sa ramana in sistem, asta dupa ce doar in prima jumatate a anului 2017, peste 1000 de angajați ANAF au demisionat. „Incepand cu anul 2018, Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin infiintarea…

- Prevederea apare intr-o ordonanta de urgenta promovata de Guvern in ultima sedinta de anul trecut. De specificat faptul ca, initial, actul normativ nu s-a aflat pe agenda de lucru, dar o zi mai tarziu, pe 29 decembrie, ordonanța de urgenta a fost publicata in Monitorul Oficial. “Aparatul propriu de…

- Guvernul condus de Mihai Tudose a emis o ordonanta de urgenta, publicata in Monitorul Oficial pe 29 decembrie, prin care vicepremierii au primit un aparat propriu de lucru format din secretari de stat si consilieri. Aparatul propriu al vicepremierului este structura fara personalitate juridica, finantata…

- Sumele de bani colectate in vederea achizitionarii de catre stat, prin Ministerul Culturii, a operei de arta "Cumintenia Pamantului", realizata de sculptorul Constantin Brancusi, se restituie integral donatorilor, potrivit unei ordonante de urgenta a Guvernului, publicata vineri in Monitorul Oficial.

- Ministrul Finantelor, Ionut Misa, a tinut sa precizeze, joi, la inceputul sedintei de Guvern, ca nu se discuta prorogarea OUG 79 privind modificarile fiscale, ci doar amanarea implementarii contului unic pana la jumatatea anului 2018. „In media se discuta ca s-ar proroga termenul de intrare in vigoare…

- Guvernul ar putea amana pentru 1 iulie, plata contributiilor, a TVA si a impozitului pe profit in contul unic de la Trezorierie, arata un proiect de Ordonanta de Urgenta, publicat in dezbatere de Ministerul Finantelor. ”Prin prezenta ordonanta de urgenta se reglementeaza prorogarea termenului de intrare…

