- Comitetul Internațional al Crucii Roșii a lansat un apel disperat pentru a afla informații despre o asistenta medicala și doi șoferi disparuți in urma cu aproape 6 ani in Siria. Cei trei, care participau la operațiuni umanitare, au fost capturați de gruparea terorista Statul Islamic.

- Ministrul de Externe al Iranului susține ca sancțiunile impuse de administrația Trump anul trecut au încetinit eforturile ajutoarelor din zonele lovite de inundații, în care aproape 60 de oameni au murit pâna acum, potrivit AP News. Mohammad Javad Zarif a postat luni pe Twitter…

- Seful diplomatiei neozeelandeze, Winston Peters, a dat asigurari vineri, in timpul unei reuniuni la Istanbul cu omologi din lumea musulmana, ca musulmanii din tara sa vor fi in siguranta, informeaza AFP. "A face in asa fel incat comunitatile musulmane sa se simta in siguranta este o prioritate", a declarat…

- Premierul neozeelandez Jacinda Ardern a anunțat ca ministrul de Externe de la Wellington, Winston Peters, va efectua o vizita in Turcia pentru a combate afirmațiile președintelui turc Recep Tayyip Erdogan privind atentatul de la moschei din Christchurch, informeaza cotidianul The Straits Times, potrivit…

- Guvernul Noii Zeelande l-a criticat pe președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, dupa ce acesta a aratat în repetate rânduri imagini video de la atacul armat de la moscheile din Christchurch mulțimilor adunate pentru a protesta, relateaza The Guardian.Erdogan spune ca ar trimite acasa…

- Brenton Harrison Tarrant, autorul atentatelor la doua moschei din Christchurch intenționa sa continue masacrul, inainte sa fie arestat de poliție, la 36 de minute dupa primul apel de urgența, a declarat Jacinda Ardern, premierul Noii Zeelande, informeaza cotidianul The Guardian citat de mediafax.Vezi…

- Premierul pritanic Theresa May a atenționat, vineri, ca nimeni nu știe ce se va intampla in cazul in care parlamentarii resping, saptamana viitoare, acordul negociat cu UE și este posibil ca Regatul sa nu mai iasa din UE deloc, scrie The Independent. Premierul a făcut această declarație…

- Jeremy Hunt, ministrul britanic de Externe, a condamnat agresarea unui cameraman al postului BBC în cursul unui miting în Texas al președintelui american, informeaza Mediafax citând cotidianul The Guardian. "Nu este niciodata acceptabil când jurnaliștii și cameramanii…