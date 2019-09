Stiri pe aceeasi tema

- Peste 200 de localnici din comuna Podari, județul Dolj, au participat, joi, la o dezbatere publica, organizata pentru obținerea unei autoritzații de mediu in vederea construirii unei fabrici de bioetanol in localitate. Oamenii au huiduit și au anunțat ca se opun investiției, anunța MEDIAFAX.Citește…

- Pe tot parcursul minivacantei de Sfanta Maria, peste 500 de politisti vor fi la datorie in judetul Braila. Oamenii legii vor actiona vor actiona la manifestarile religioase, evenimentele cultural-artistice si ceremoniile militare prilejuite de sarbatorirea Zilei Marinei.

- Tatal Alexandrei Maceșanu, tanara de 15 ani, incinerata de monstrul din Caracal, a trimis o scrisoare publica, in care face referire la atacurile la care este supus Alexandru Cumpanașu, varul sau.”Scrisoarea tatalui Alexandrei (varul meu) catre lichele. Dragi prieteni, in toata lupta…

- Vinerea trecuta, primarul orașului Ștefanești, Ioana Jenica Dumitru, convocase o ședința extraordinara a Consiliului Local, pentru validarea consilierilor PSD. Consilierii PNL au parasit insa ședința, fapt ce a facut-o pe primarița sa explodeze, ca de obicei, pe Facebook: „D-LE MIUȚESCU, TRIMITEȚI-I…

- Consiliul National al Audiovizualului (CNA), intrunit in sedinta publica marti, a sanctionat in premiera postul Patriarhiei Romane, Radio Trinitas, cu somatie publica pentru emisiunea ”Raspundem ascultatorilor” din data de 27 mai, cu subiectul "Darul nasterii de prunci" in care invitatul, preotul Profesor…

„Omul sfinteste locul" este zicala ce pare ca se aplica cel mai bine intr-o parcare de pe Autostrada A10 Sebeș – Turda, intre Aiud și Turda.

- Un localnic din comuna gorjeana Danesti a vrut sa umple cu apa de retea o piscina de mici dimensiuni din curtea casei sale, dar a constatat ca apa era foarte murdara. Vali Sanda a dorit sa filtreze cumva apa si a pus in capatul furtunului un tricou alb si alte materiale textile.

- Cat de importanta este viața intima in cuplu? O intrebare la care medici și cercetatori au oferit, de curand, un raspuns oficial și care vine sa confirme temerile multor semeni de-ai noștri.