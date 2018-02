Stiri pe aceeasi tema

- Daca la inceputul lunii martie va avea loc The Bucharest Major, la sfarșitul aceleiași luni va avea loc o alta competiție marca PGL, dedicata exclusiv PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUGB). Denumita PGL PUGB Spring Invitational, competiția va alinia la start 16 echipe, se va desfașura…

- Campul de compunere a posturilor are parte de primul update major dupa mai bine de un an de cand Facebook a lansat fundalurile colorate. Se numeste „Liste" si face exact asta: permite utilizatorilor sa creeze liste pe diverse subiecte. Cu noua facilitate, utilizatorii pot crea in cadrul postarilor…

- „Liste” este numele care vorbeste de la sine despre cea mai noua facilitate lansata de Facebook. Campul de compunere a posturilor are parte de primul update major dupa mai bine de un an de cand Facebook a lansat fundalurile colorate. Se numeste „Liste” si face exact asta: permite utilizatorilor sa creeze…

- Conform estimarilor, Facebook va pierde in acest an alți 2,1 milioane de utilizatori. Utilizatorii tineri se reorienteaza insa ca Snapchat și Instagram. Potrivit eMarketer, Snapchat va aduna in acest an inca 1,9 milioane de utilizatori sub 25 de ani, in vreme ce Instagram va aduce 1,6 milioane de…

- Facebook a pierdut 2,8 milioane de utilizatori sub 25 de ani in SUA anul trecut, iar ”hemoragia” va continua și in acest an, potrivit companiei de cercetare eMarketer, scrie Recode . Conform estimarilor, Facebook va pierde in acest an alți 2,1 milioane de utilizatori. Facebook și-a pierdut aura de ”cool”…

- Aproximativ 400 de milioane de chinezi, mai mult decat populatia SUA, ar urma sa mearga cu trenul in perioada sarbatorii Anului Nou Lunar (care incepe pe 16 februarie), cunoscuta si sub numele de Festivalul Primaverii, o experienta care se schimba rapid odata cu extinderea retelei de cai ferate de mare…

- Jocul celor de la Epic Games, Fortnite, a adunat peste 3.4 milioane de jucatori logați in același timp, depașind recordul deținut de titlul celo de la PUBG Corp’, PlayerUnknown’s Battlegrounds (3.2 milioane de jucatori via Steam). Recordul, care a avut loc pe parcursul weekend-ului…

- Razer™, cel mai popular brand de lifestyle pentru gameri la nivel mondial, a anunțat ca va sponsoriza echipa Seoul Dynasty, favoriții primului sezon al Overwatch League (OWL), ca urmare a semnarii unui contract de doi ani cu KSV eSports, care include beneficii pentru toate echipele și toți…

- Conform cifrelor publicate de IDC, Apple a livrat 13,2 milioane de unitati in ultimul trimestru. Cresterea de 0,6% a conferit producatorului de iPad-uri o cota de piata de 26,6%.Samsung, care ocupa in mod traditional a doua pozitie in topul producatorilor de tablete, a livrat doar 7 milioane…

- PUBG Corp ne ține la curent cu statisticile PlayerUnknown’s Battlegrounds. De la lansare jocul a batut toate recordurile Steam de jucatori logați in același timp și numar de jucatori și a fost vandut in peste 26 milioane de exemplare pe PC și Xbox One. Jucatorii au acumultat 2.7 miliarde…

- Cand ne vom uita peste cațiva ani la 2017, numele unui singur joc va fi consemnat in istorie: PlayerUnknown’s Battlegrounds. Venit de absolut nicaieri, jocul third person battle royale cu 100 jucatori pe harta a adunat peste 26 milioane exemplare vandute pe PC și mai mult de 4 milioane…

- Numarul autoturismelor, in crestere Parcul auto national din România a ajuns la finalul anului trecut la peste 7,6 milioane de unitati, în crestere cu circa 9 % fata de 2016. Potrivit datelor Directiei Permise si Înmatriculare, din totalul autovehiculelor înregistrate…

- Auzim de cateva saptamani numai lucruri negative despre Apple si vanzarile slabe ale noului model de top, iPhone X, insa investitorii sai sunt cel mai probabil fericiti. In ciuda faptului ca in trimestrul intai al anului fiscal 2018, care tocmai s-a incheiat, Apple a vandut mai putine dispozitive decat…

- Sony anunța ca PlayStation 4, inclusiv versiunea Pro, a trecut de 76,5 milioane unitați vandute in toata lumea pana pe 31 decembrie 2017, 9 milioane exemplare au fost vandute in ultimele 3 luni ale anului trecut, cu 700.000 mai puțin decat in aceeași perioada a anului precedent. Cu toate acestea,…

- Nintendo a anunțat ca Super Mario Odyssey este cel mai bine vandut joc de Switch de pana acum și ca vanzarile au depațit pragul de 9.07 milioane de unitați vandute in toata lumea. Pe locul 2 la vanzari se afla Mario Kart 8 Deluxe cu 7.33 milioane de copii vandute, urmat de The Legend of Zelda:…

- Studiul Global Digital, realizat de We Are Social si Hootsuite, arata ca numarul utilizatorilor de internet din lume a depasit pragul de 4 miliarde, acesta crescând cu aproape 250 de milioane doar în 2017.Potrivit cercetarii, 200 de milioane de oameni si-au achizitionat primul…

- Monster Hunter: World pentru PlayStation 4 a fost vandut in 1.350.412 milioane de exemplare, in format retail, in primele 3 zile de la lansare in Japonia, acest lucru devenind un record. Inca nu se cunosc exact cifra vanzarilor in format digital, dar se estimeaza ca vanzarile totale depașesc 2 milioane…

- Vanzarile de mașini second-hand aduse din strainatate și reinmatriculate in 2017 a atins pragul de 1,1 milioane de unitați, iar tranzacțiile de mașini noi a crescut anul trecut pana la 100.000 de unitați, potrivit DRPCIV.

- Bluehole anunța ca PlayerUnknown’s Battlegrounds a trecut de 4 milioane exemplare vandute pe Xbox One, la doar o luna de la lansare. Va ramane de vazut daca versiunea Xbox One va avea același succes ca cea PC, cu peste 23 milioane unitați vandute. Pana atunci, studioul ofera pana pe…

- Numarul vehiculelor comerciale noi inmatriculate a scazut anul trecut in Romania cu 1,2%, la 22.789 unitati, in conditiile in care la piata UE a crescut cu 3,2%, fiind cumparate 2,4 milioane vehicule, potrivit ACEA. In decembrie, piata locala a scazut cu 30%, fiind inmatriculate 1.471…

- O analiza realizata de portalul Autovit.ro pe baza datelor oferite de Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) arata ca tranzactiile cu masini second hand inregistrate in Romania au ajuns, anul trecut, 1,1 milioane de unitati. Tranzacțiile cu mașini noi au depașit…

- China va exporta de patru ori mai mult petrol in 2018, planuind o crestere cu 31%, in comparatia cu cea de 7% de anul trecut, potrivit Bloomberg. Acestea sunt considerate a fi vesti proaste pentru procesatorii din restul Asiei, de la Coreea de Sud si Japonia, pana la India, acestia fiind…

- Piata de masini noi a inregistrat tranzactii de peste 100.000 de unitati in 2017, acesta fiind cel mai ridicat nivel din ultimii opt ani si al patrulea an consecutiv de crestere, in timp ce piata masinilor rulate din import a crescut cu 74% fata de 2016, la 500.000 de unitati, indicand cel mai ridicat…

- Peste 15 milioane de autoturisme noi au fost vandute anul trecut in Uniunea Europeana, inregistrandu-se un record al ultimilor zece ani, a anuntat miercuri Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), potrivit DPA, citata de Agerpres. 0 0 0 0 0 0

- Tranzactiile cu masini second hand inregistrate in Romania au ajuns, anul trecut, 1,1 milioane de unitati, in timp ce in cazul autovehiculelor noi numarul acestora a depasit 100.000 de unitati, potrivit unei analize realizate de Autovit.ro pe baza datelor oferite de Directia Regim Permise de Conducere…

- PlayerUnknown’s Battlegrounds pentru Xbox One a primit un nou update menit sa corecteze cateva probleme de crushing și sistem de control. Intreaga lista de modificari le gasiți pe forumul oficial, unde este menționat ca un alt viitor update va corecta alte doua probleme importante.…

- Compania facebook anunța noi modificari privind informațiile afișate utilizatorilor în newsfeed.Mai exact, algoritmii vor fi modificati pentru a afisa mai multe lucruri publicate de prieteni si membrii familiei si mai putin continut de la publicatii si alte tipuri de pagini.Potrivit…

- Bluehole pregatește un update pentru versiunea de PC via Steam a popularului PlayerUnknown’s Battlegrounds. Update-ul PUBG corecteaza cateva probleme, adauga mai multe opțiuni de cover in La Bendita și costumații extra și reduce distanța de randare atunci cand se coboara cu parașuta.…

- Disponibile anterior lansarii, driver-ele Game Ready de la NVIDIA ofera cea mai buna experiența pentru jucatorii GeForce, printr-un gameplay optimizat de catre inginerii NVIDIA și certificare WHQL de la Microsoft. Înca din perioada Early Access a PUBG, NVIDIA a colaborat îndeaproape…

- Paladins: Champions of the Realm este cel mai nou joc care primeșe mod Battle Royale și se numește Battlegrounds. Paladins este un free-to-play hero shooter dezvoltat de Hi-Rez, iar mod-ul este inspirat de trendul relativ recent adoptata de Fortnite cu al sau Fortnite: Battle Royale respectiv…

- PlayerUnknown’s Battlegrounds a depașit 3.1 milioane de jucatori pe Steam și pare ca va continua sa bata recorduri, chiar și la luni bune de la lansare. Performanța a crescut odata cu lansarea versiunii finale, care a fost foarte bine primita in China, recordul fiind facut in acest weekend,…

- Directorul general de la Apple Inc, Tim Cook, a beneficiat de o crestere cu 74% a bonusului anual pentru exercitiul fiscal 2017, in conditiile in care producatorul telefoanelor iPhone a raportat o cifra de afaceri si un profit net mai mari, transmite Bloomberg. Potrivit informaţiilor dezvăluite…

- Marc Suss, omul care coordoneaza dezvoltarea marcii Dacia, a anuntat ca exista un plan pentru lansarea unui model SUV cu dimensiuni mai mari decat Duster-ul. Presa germana, REACTIE INCREDIBILA dupa ce a testat noul DUSTER "Vom avea un SUV mai mare in familia Duster / Kaptur, iar in…

- Yusuke Mitsumoto, un antreprenor in varsta de 36 de ani, a lansat o aplicatie in iunie 2017 pentru a testa o idee. A functionat mai bine decat s-ar fi asteptat. Dupa 16 ore, s-a vazut nevoit ca va trebui sa plateasca 360 milioane de yeni (3,2 milioane de dolari). Ideea lui era urmatoarea: cum ar…

- "Ca sa sumarizez faptele, misiunea mea era sa fac inmultesc banii clientilor”, a declarant el. Gaglio era unul dintre cei doi manageri ai unui fond de administrare de averi elvetian denumit Hottinger & Partners. Clientii lui erau din toata lumea: oameni de afaceri din Singapore, artisti din Italia,…

- Profi Rom Food SRL, compania care administreaza reteaua magazinelor Profi, si-a planificat investitii de peste 50 milioane euro pentru anul viitor, cea mai mare parte in extinderea retelei si a bazei logistice, urmand sa ajunga la aproximativ 900 de unitati, a declarat pentru News.ro directorul general…

- Valve a prezentat Steam Harware Survey pentru noiembrie, unde vedem cum limba simplified chinese a crescut cu un masiv 8,23%, dupa ce in luna precedenta se ridica cu un incredibil 26,8%. Ca urmare, numarul gamerilor care utilizeaza limba chineza simplificata, in esența chinezii, contabilizeaza…

- Bluehole anunța ca versiunea PC a fenomenului PlayerUnknown’s Battlegrounds va ieși din Early Access pe 20 decembrie. Acest joc battle royale pentru 100 jucatori va fi lansat pe Xbox One in data de 12 decembrie. A fost dezvaluita și noua harta, Miramar, care va conține vehicule și arme unice ei. Pagina…

- Duster, Logan si Sandero s-au situat in noiembrie in topul celor mai bine vandute 25 de modele in Rusia, conform datelor publicate de Association of European Businesses (AEB), in timp ce livrarile de autoturisme si vehicule comerciale usoare pe aceasta piata au urcat cu 15%, la 152.259 unitati, comparativ…

- Bluehole a anunțat ca PlayerUnknwon’s Battlegrounds, cel mai popular titlu battle royale de pe PC și indelung așteptat pe Xbox One, va primi noi obiecte cosmetice post-lansare. Studioul a dorit sa sublinieze ca elementele disponibile nu vor fi pay-to-win, rostul lor fiind personalizarea…

- PlayerUnknown’s Battlegrounds ar putea rula la 60fps pe Xbox, dar nu la lansarea jocului pe aceasta platforma. Cu scurt timp in urma Bluehole anunța ca PlayerUnknown’s Battlegrounds va rula la 60fps pe Xbox, dar Brendan “PlayerUnknown” Greene a spus via Twitter ca va fi lansat pe Xbox One…

- Un purtator de cuvant al Facebook a confirmat faptul ca rețeaua a introdus un nou sistem de de securitate, care presupune ca utilizatorilor sa li se ceara sa trimita o poza ”clara” cu fața lor, un selfie, in caz contrar, contul urmand sa fie blocat.Facebook va cere utilizatorilor sa trimita…

- Bluehole și distribuitorul din China, Tencent, fac echipa pentru a aduce popularul PlayerUnknown’s Battlegrounds pe mobile. Tencent va lucra și la portare și daca primeșe aprobarea China Audio-Video and Digital Publishing Association (CADPA) jocul va fi lansat prima oara in China. …

- MasterCard isi consolideaza pozitia de lider pe piata locala dupa numarul de carduri in circulatie, ajungand la 9,1 milioane de unitati in trimestrul 3 al acestui an, in crestere cu 13% fata de perioada similara din 2016, dintre care circa 750.000 sunt tichetele de masa electronice emise de Edenred,…

- In ziua de sambata, 9 decembrie, incepand cu ora 10 dimineața, Bucureștiul va fi gazda unui nou eveniment LAN de eSports dedicat atat jucatorilor profesioniști, cat și celor amatori. Evenimentul se va desfașura la IDM Club și va cuprinde competiții pentru cinci jocuri diferite, evident, fiecare…

- Dupa ce la inceputul lunii, Bluehole anunța ca PlayerUnknown’s Battleground trece de 20 milioane unitați vandute, astazi aflam ca el a atins 22 milioane exemplare. PlayerUnknown’s Battlegrounds este, in multiple aspecte, cel mai puternic joc video de pe Steam din toate timpurile.…

- Hackerii au accesat milioane de conturi ale utilizatorilor Uber anul trecut, insa compania a facut public acest lucru abia marti, anunta CNN. În 2016, două persoane din afara companiei au accesat informaţiile personale a 57 de milioane de utilizatori Uber, inclusiv nume, adrese de mail…

- In 2016, doua persoane din afara companiei au accesat informatiile personale a 57 de milioane de utilizatori Uber, inclusiv nume, adrese de mail si numere de telefon, a anuntat Uber. De asemenea, hackerii au accesat datele permiselor de conducere pentru 600.000 de soferi din Statele Unite, acestia fiind…

- Bitcoin a scazut sub valoarea record atinsa zilele trecuta, de 8.000 de dolari, la inceputul sedintei de tranzactionare de marti, dupa ce a fost anuntat ca au fost furate criptomonede tether in valoare de 31 de milioane de dolari, potrivit Bloomberg. Compania care sta in spatele criptomonedei…