Pubertate precoce. Tot ce trebuie să ştie părinţii Pubertate precoce – Semnele instalarii La fete, primele semne ale instalarii pubertatii sunt marirea sanilor, aparitia parului pubian si axilar, crestere rapida in inaltime, aparitia menstruatiei, acnee si schimbarea mirosului corpului. In cazul pubertatii precoce, aceste semne apar intre 7 si 8 ani, uneori chiar si mai devreme. In cazul baietilor, pubertatea precoce este indicata de marirea testiculelor si a penisului, aparitia parului in zona pubiana, axilara si pe fata, crestere rapida in greutate, acnee, ingrosarea vocii si schimbarea mirosului corpului. Aceste semne apar in jurul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

