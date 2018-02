Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti PTB a emis, duminica, ordonanta de retinere pe numele conducatorului auto care a provocat sambata accidentul de pe Bulevardul Dacia, potrivit Politiei Capitalei citate de Agerpres.ro. Anterior, purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti…

- Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti (PTB) a emis, duminica, ordonanta de retinere pe numele conducatorului auto care a provocat sambata accidentul de pe Bulevardul Dacia, potrivit Politiei Capitalei. Anterior, purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti (PTB),…

- Soferul autoturismului care a provocat sambata accidentul de pe Bulevardul Dacia, in apropierea intersectiei cu Calea Victoriei, a fost condus la Directia Omoruri a Politiei Capitalei, in vederea audierii sale, a declarat, duminica, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul…

- Soferul autoturismului care a provocat sambata accidentul de pe Bulevardul Dacia, in apropierea intersectiei cu Calea Victoriei, a fost condus la Directia Omoruri a Politiei Capitalei, in vederea audierii sale, a declarat, duminica, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa…

- Barbatul care a provocat un accident, sambata, in centrul Bucureștiului, pe Bulevardul Dacia, a fost externet și dus la audieri. El s-a aparat in fața jurnaliștilor și a spus ca nu a vrut sa omoare pe nimeni, așa cum a susținut soția lui in fața procurorilor.

- Șoferul drogat care a provocat un accident in lanț pe Bulevardul Dacia a intrat cu intenție in cele trei mașini care așteptau la semafor. Voia sa iși omoare soția dar și pe pasagerii autoturismelor pe care le-a lovit.

- Dragos Barligea, soferul care a provocat sambata accidentul de pe Calea Victoriei, a fost externat duminica de la Spitalul Floreasca, unde s-a aflat sub paza. El a fost scos cu catuse la maini si escortat la Serviciul Omoruri al Politiei Capitalei, unde urmeaza sa fie audiat. Intrebat de jurnalisti…

- Barbatul care a provocat un accident, sambata, in centrul Bucurestiului, a fost externet si dus la audieri. El s-a aparat in fata jurnalistilor si a spus ca nu a vrut sa omoare pe nimeni, asa cum a sustinut sotia lui in fata procurorilor. Dragos Barligea a recunoscut ca era drogat.

- Dragoș Birligea, șoferul drogat care a provocat accidentul in lanț in centrul Capitalei , a facut primele declarații. Barbatul a fost preluat de polițiști, dupa ce a fost externat, și dus la audieri. El a spus ca nu a intenționat sa provoace accidentul, așa cum l-a acuzat soția lui. Dragoș Birligea…

- Dragos Barligea, barbatul care a produs teribilul accident din central Capitalei, a fost externat duminica de la Spitalul Floreasca, unde s-a aflat sub paza, el fiind scos cu catuse la maini li escortat la Serviciul Omoruri al Politiei Capitalei, unde va fi...

- Barbatul care a provocat sambata accidentul din Capitala, Dragos Birligea, a fost externat duminica de la Spitalul Floreasca, unde s-a aflat sub paza, el fiind scos cu catuse la maini li escortat la Serviciul Omoruri al Politiei Capitalei, unde urmeaza sa fie audiat.

- Barbatul, Dragos Barligea, a fost externat duminica de la Spitalul Floreasca, unde s-a aflat sub paza, el fiind scos cu catuse la maini li escortat la Serviciul Omoruri al Politiei Capitalei, unde urmeaza sa fie audiat, scrie news.ro.Intrebat de jurnalisti daca consumase droguri inainte de…

- Barbatul acuzat ca a injunghiat o femeie in Sectorului 2 din Capitala, care ulterior a murit, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile de Tribunalul Bucuresti.Decizia nu este definitiva, anunța Agerpres. Politia Capitalei a fost sesizata vineri, prin apel la 112, in jurul orei 12,20,…

- Barbatul acuzat ca a injunghiat o femeie in Sectorului 2 din Capitala, care ulterior a murit, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile de Tribunalul Bucuresti. Decizia nu este definitiva. Politia Capitalei a fost sesizata vineri, prin apel la 112, in jurul orei 12,20, cu privire…

- Femeia injunghiata vineri in sectorul 2 a murit in sala de operatie, a confirmat purtatorul de cuvant al Spitalului de Urgenta Floreasca, medicul Bogdan Oprita. Politia Capitalei a fost sesizata vineri, prin apel la 112, in jurul orei 12,20, cu privire la o agresiune asupra unei femei ce se afla pe…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Bistrita a facut publice luni, prin intermediul unui comunicat de presa postat pe site-ul institutiei, infractiunile pentru care este inculpat tanarul de 16 ani din localitatea Tureac, care vinerea trecuta a provocat trei accidente rutiere pe DN 17, soldate cu decesul…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Bistrita a facut publice luni, prin intermediul unui comunicat de presa postat pe site-ul institutiei, infractiunile pentru care este inculpat tanarul de 16 ani din localitatea Tureac, care vinerea trecuta a provocat trei accidente rutiere pe DN 17, soldate cu decesul…

- Procurorii au extins cercetarile initiale in cazul agresorului celor doi copii, fiind identificate si cercetate criminalistic alte zone din Bucuresti in care autorul agresiunii a fost prezent. Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, au fost efectuate investigatii intr-un…

- Tanarul care a fost injunghiat, joi seara, langa stația de metrou Politehnica, ar putea fi externat in cateva zile, el fiind deja mutat pe secția de chirurgie toracica, dupa ce a suferit o intervenție chirurgicala, a declarat, pentru MEDIAFAX, purtatorul de cuvant al Spitalului Universitar. „Pacientul…

- Procurorii au extins cercetarile initiale in cazul agresorului celor doi copii, fiind identificate si cercetate criminalistic alte zone din Bucuresti in care autorul agresiunii a fost prezent. Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, au fost efectuate investigatii…

- B.V.T., tanarul de 28 de ani din Campeni, care s-a rasturnat, in cursul nopții trecute, cu autoturismul pe care il conducea, intr-o rapa adanca de 60-70 de metri, provocand moartea unuia dintre pasageri, a fost reținut pentru 24 de ore, sub aspectul savarșirii infracțiunii de ucidere din culpa. Potrivit…

- Adunarea generala a procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti a decis, cu unanimitate, sustinerea formelor de protest anuntate de magistrati. ''La data de 18.12.2017, a avut loc adunarea generala a procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul…

- Alexandru Georgescu, prim-procurorul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, si comisarul-sef Radu Gavris, seful Serviciului Omoruri al Politiei Capitalei, au explicat, la Adevarul Live, modificarile propuse in Parlament la Codurilor Penale. Cat de mult afecteaza siguranta cetatenilor si in ce…

- Alexandru Georgescu, prim-procurorul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, si comisarul-sef Radu Gavris, seful Serviciului Omoruri al Politiei Capitalei, au explicat, la Adevarul Live, modificarile propuse in Parlament la Codurilor Penale. Cat de mult afecteaza siguranta cetatenilor si in ce…

- Alexandru Georgescu, prim-procurorul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, si comisarul-sef Radu Gavris, seful Serviciului Omoruri al Politiei Capitalei, vor explica, la Adevarul Live, incepand cu ora 13.00, despre modificarile propuse in Parlament la Codurilor Penale. Cat de mult afecteaza…

- "Am aflat cu tristete ca tanara omorata aseara cu cruzime la metrou, Alina Ciucu, era colega noastra de la Sectorul 3. Condoleante familiei indoliate. Dumnezeu sa odihneasca in pace un suflet nevinovat!", a scris presedintele executiv al PMP, Eugen Tomac, pe pagina sa de Facebook. Alina Ciucu,…

- Femeia banuita ca ar fi impins o tanara pe linia de metrou in statia Dristor a fost depistata de politisti in cursul noptii si este audiata de procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, in calitatea de suspect, a anuntat miercuri dimineata IGPR. Potrivit informațiilor oferite de oamenii…

- Update: Mai multe patrule de poliție au fost mobilizate, miercuri dimineața, la metroul din București, pentru a informa calatorii ca femeia suspectata ca a impins o tanara in fața trenului, aceasta din urma pierzandu-și viața, a fost reținuta de anchetatori. Polițiștii stau pe peroanele de la mai multe…

- Femeia banuita ca ar fi impins o tanara pe linia de metrou in statia Dristor a fost depistata de politisti in cursul noptii si este audiata de procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, in calitatea de suspect, a anuntat miercuri dimineata IGPR. Potrivit informațiilor oferite de oamenii…

- Crima bizara la metrou Femeia banuita ca a ucis, marti seara, o tânara, împingând-o pe linia de metrou, în statia Dristor 1, a fost retinuta, în cursul noptii, de politisti. Anterior, aceasta ar fi încercat sa comita o fapta similara în statia…

- Femeia banuita ca ar fi impins o tanara pe linia de metrou in statia Dristor a fost depistata de politisti in cursul noptii si este audiata de procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, in calitatea de suspect, a anuntat miercuri dimineata IGPR. ''La aceasta ora procurori din…

- Polițiștii au intocmit un dosar de cercetare penala, care va fi inaintat Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, in urma incidentului petrecut, miercuri seara, in apropierea Palatului Parlamentului, in care au fost implicați doi pietoni și un conducator auto care ieșea din zona…

- Reținere șocanta facuta de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti. Aceștia au descoperit un barbat care ar fi incercat sa ofere mai multor oameni 5.000 de euro pentru a-i determina sa-l omoare pe fostul sau patron.

- Cel mai tânar membru al familiei ucise în comuna Apa a fost reținut de procurorii Parchetului de pe lânga Tribunalul Satu Mare, suspectul urmând sa fie prezentat miercuri judecatorilor cu propunerea de arestare preventiva pe o perioada de 30 de zile, a declarat procurorul…

- O persoana a fost retinuta de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, fiind suspectata sa ar fi incercat sa ofere mai multor oameni 5.000 de euro pentru a i determina sa omoare un barbat in varsta de 48 de ani. Potrivit anchetatorilor, procurori criminalisti din cadrul Parchetului de…

- Politia a deschis dosar penal pentru moarte suspecta a Stelei Popescu. Trupul neinsuflețit al actriței a fost dus la INML, in vederea efectuarii necropsiei. Alexandru Arșinel a declarat ca artista ar fi murit inca de miercuri, pentru ca miercuri deja nu a mai raspuns la telefon. Potrivit datelor furnizate…

- Trupul neinsuflețit al actriței Stela Popescu va fi transportat la Institutul Național de Medicina Legala (INML) in vederea efectuarii necropsiei, in cauza fiind efectuate cercetari sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul București. Potrivit datelor furnizate joi de Poliția…

- UPDATE Politia Capitalei anunta ca a fost deschis un dosar de moarte suspecta dupa decesul actritei Stela Popescu, trupul neînsufletit al acesteia fiind ridicat si dus la Institutul de Medicina Legala pentru efectuarea necropsiei. "Trupul neînsufletit va fi ridicat…

- Conform informatiilor oferite de DGPMB, soferul autoutilitarei care a fost filmat in timp ce circula pe contrasens in Capitala si, ulterior, amenintand un alt participant la trafic a fost identificat ca fiind agent cu atributii de logistica in cadrul Centrului de Retinere si Arestare Preventiva numarul…

- Un agent din cadrul Centrului de Arestare Preventiva nr.1 va fi cercetat de Politia Capitalei pentru amenintare dupa ce a fost filmat conducând o autoutilitara pe contransens, iar apoi a sarit la bataie cu o ranga atunci când o masina care circula regulamentar i-a taiat calea. Barbatul…

- Un polițist cu atributii de logistica in cadrul Centrului de Retinere si Arestare Preventiva nr. 1 este șoferul care a ieșit cu bata in mana, in București, fiind pe contrasens. "Cu privire la imaginile difuzate online si preluate si de posturi de televiziune, in care este surprinsa o autoutilitara…

- Deputatul Catalin Radulescu a ramas fara mașina de lux de 150.000 de euro. Radulescu susține ca mașina i-a fost furata miercuri dimineața, chiar de langa Parlament și sediul SRI. „Dimineața (miercuri dimineața – n.r.), la ora 10.00, am vrut sa vin la Comisia de Ancheta și cand am ieșit din bloc nu…

- Un minor in varsta de 17 ani din judetul Constanta a fost retinut, luni, pentru inselaciuni prin metoda “Accidentul”, comise in judetele Alba, Hunedoara, Cluj si alte zone din tara. In momentul in care a fost prins de politistii hunedoreni, la Deva, acesta avea asupra sa trei telefoane mobile si bani:…