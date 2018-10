Stiri pe aceeasi tema

- Printesa Mette-Marit a Norvegiei, sotia printului mostenitor Haakon, a facut public faptul ca sufera de fibroza pulmonara, o maladie cronica pentru care nu exista tratament, potrivit people.com. Fibroza...

- Printesa Mette-Marit a Norvegiei, sotia printului mostenitor Haakon, a facut public faptul ca sufera de fibroza pulmonara, o maladie cronica pentru care nu exista tratament, potrivit people.com.

- Romania "nu poate sa faca pasi inapoi in lupta anticoruptie", a declarat, joi, presedintele Klaus Iohannis, la Bruxelles. "Romania nu poate sa faca pasi inapoi in lupta anticoruptie si nu voi accepta niciodata asa ceva. (...) DNA are nevoie (...) de o persoana independenta, hotarata sa isi asume aceasta…

- De multe ori, lipsa de informare si intarzierea cu care ne prezentam la medic conduc la intarzierea diagnosticului sau chiar la o lipsa a acestuia, iar daca nu sunt tratate corespunzator bolile reumatice pot afecta activitatile de zi cu zi ale bolnavilor, dar si abilitatile lor fizice, scrie sanatate.acasa.ro.…

- Astazi, Silvia Dumitrescu implinește 59 de ani. In urma spculațiilor care s-au facut pe seama bolii de care sufera, Silvia Dumitrescu explica despre ce este vorba. Mai mult, artista marturisește ca nu a fost niciodata in depresie. „Mie mi s-a intamplat sa ma sune din familie mulți, speriați. Eu nu am…

- Dale Barclay s-a stins din viata la 32 de ani, rapus de cancer. Artistul a fost operat din cauza cancerului la creier, insa boala a recidivat si nu a supravietuit. Dale Barclaya pierdut lupta cu boala, la nici un an de cand fusese diagnosticat. Artistul a aflat diagnosticul in luna decembrie anul trecut.…

- Ziua internationala de lupta impotriva bolii Alzheimer Foto: pixabay.com. În România, aproximativ 200 de mii de oameni sufera de boala Alzheimer si doar 10-15% dintre ei sunt tratati, afirma specialistii. Presedintele Societatii Române Alzheimer, Catalina Tudose, a…

- Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer marcheaza Ziua Internaționala de lupta impotriva cancerului pulmonar. Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer din Romania atrage atenția cu privire la importanța acțiunilor de informare despre simptomele, metodele de prevenire și necesitatea diagnosticarii…