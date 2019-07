Stiri pe aceeasi tema

- Fiecare dintre denumirile de mai sus reprezinta o etapa sau alta in ridicarea unei locuinte, indiferente daca discutam de un ansamblu de apartamente sau o casa. De exemplu, denumirea "la rosu" vine de la culoarea caramizii, iar "la...

- 35 de cazuri noi de cancer de piele au fost diagnosticate in primele 6 luni ale anului la Spitalul Judetean de Urgenta „Dr. Constantin Opris” din Baia Mare. Potrivit specialistilor, principalul factor de risc pentru cancerul de piele, pe langa predispozitia genetica, este expunerea prelungita la radiatiile…

- In fiecare an, 1.500 de pacienti din intreaga Oltenie se adreseaza Clinicii de Dermatologie a Spitalului Judetean de Urgența (SJU) Craiova. 250 dintre acestia sufera de cancer de piele, dar medicii spun ca in realitate numarul bolnavilor este mult mai ...

- Valoarea capitalului social subscris in societati noi cu participare straina in perioada ianuarie-aprilie 2019 este cu aproximativ 21 milioane euro mai mica decat in perioada similara a anului 2018, scrie startupcafe.ro.

- Lavinia Pirva este in culmea fericirii si nu-si mai incape in piele de bucurie. Frumoasa vedeta a devenit mama pentru prima data, joi, atunci cand micutul Alexandru Banica a ales sa vina pe lume.

- „Vreau sa va spun ca in ceea ce priveste recalcularea pensiilor, datele de astazi sunt urmatoarele: decizii deja recalculate si trimise acasa pensionarilor: 46.476 de decizii. Decizii puse in plata: 38.126", a anuntat, luni, ministrul Muncii, Marius Budai, in cadrul unei conferinte de presa. Potrivit…

