- Trei dintre agresorii scriitoarei din Braila, Doina Popescu, initiatoare a proiectului „Ambulanta pentru literatura”, au fost retinuti vineri de politisti. Femeia a fost batuta in noaptea de miercuri spre joi de mai multi barbati care credeau ca rapeste copii pentru trafic de organe.

- O ambulanța cu numere roșii, de Braila, parcata pe o strada din zona Garii de Nord, a reinviat cea mai odioasa legenda urbana a Romaniei, cea a „ambulantei-fantoma care fura copii”. Victima mulțimii revoltate i-a cazut Doina Popescu – Braila, o scriitoare de 49 de ani, din Braila, care obisnuieste…

