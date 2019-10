Psihoterapeut, anunț alarmant: Unul din 10 români suferă de depresie fără să știe Primul hub antidepresie din Romania a fost lansat, joi, alaturi de un Telverde funcțional 24/7, psihoterapeuții spunand ca prevenția va duce la scaderea numarului pacienților cu depresie și mai puțini oameni vor suna la 112 cu cazuri de atac de panica, anxietate sau suicid, anunța MEDIAFAX. Lansarea primului hub antidepresie din Romania a fost lansat joi, iar odata cu aceasta a fost pus la dispoziția celor care trec prin astfel de probleme și o linie TelVerde, disponibila 24/7, la capatul careia se afla voluntari specializați care pot oferi suport. Numarul TelVerde 0800 0800 20 este gratuit. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

