Stiri pe aceeasi tema

- O filmare care ne-a fost trimisa la redacție arata cum doua eleve se bat in clasa, spre deliciul colegilor. Expeditorul susține ca elevele sunt din clasa a X-a de la Colegiul Tehnic “Ion Creanga” din Targu-Neamt. Contactat telefonic, dupa ce a vazut filmarea, prof. Gheorghe Apetrei, directorul liceului,…

- Prima zi de școala reprezinta, pentru parinți și copii deopotriva, una dintre cele mai emoționante zile. Așteptat, de cele mai multe ori, cu nerabdare de catre copii, începutul unui nou an școlar vine pentru parinții lor cu grija suplimentara a achiziției rechizitelor. Fiecare familie…

- Prima zi de scoala reprezinta, pentru parinti si copii deopotriva, una dintre cele mai emotionante zile. Asteptat, de cele mai multe ori, cu nerabdare de catre copii, inceputul unui nou an scolar vine pentru parintii lor cu grija suplimentara a achizitiei rechizitelor.

- Femeile social-democrate fac refeire la persoanele care au scandat injurii, insulte și amenințari la adresa participantelor la Școala de Vara. „Aceasta degradare grava a limbajului public este consecința mesajelor și gesturilor de incitare la violența exprimate de mai mulți reprezentanți ai partidelor…

- Noul an scolar se apropie cu pasi repezi, iar pregatirea ghiozdanului este o prioritate in aceasta perioada. Bugetul este un element important in luarea deciziilor, iar pentru a acoperi toate nevoile, parintii trebuie sa scoata din buzunar, in medie, 350 lei.

- CHIȘINAU, 14 aug — Sputnik. A ramas mai puțin de o luna pâna la începutul unui nou an de studii. Și așa cum 1 septembrie nu trebuie sa-i prinda nepregatiți pe elevii, parinții au început deja sa le cumpere rechizite, haine și ghiozdane. Aceștia se plâng ca vânzatorii…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat luni ca violenta si reprimarea brutala a manifestatiilor nu sunt acceptabile sub nicio forma, punctand ca cei vinovati trebuie identificati rapid si pedepsiti. "Violenta si reprimarea brutala a manifestatiilor nu sunt acceptabile sub nicio forma. (...)…

- Zece persoane au fost retinute pentru 24 de ore in urma bataii de ieri dintre doua familii de romi din Targu Neamt. Zeci de oameni inarmati cu bare metalice si topoare au participat la conflict.